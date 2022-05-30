Армия рф понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - разведка Великобритании

Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

По этом причине младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями офицеров, которые выполняют эту роль.

Потеря значительной части профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению.

Учитывая многочисленные сообщения о локальных мятежах среди российских сил в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины.

Напомним, что в России заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов.