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Армия рф понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - разведка Великобритании
Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
По этом причине младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями офицеров, которые выполняют эту роль.
Потеря значительной части профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Учитывая многочисленные сообщения о локальных мятежах среди российских сил в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины.
Напомним, что в России заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов.