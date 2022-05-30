- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Контрнаступление Украины на Херсонском направлении вынудило оккупантов занять оборонительные позиции, - ISW
28 мая украинские войска провели успешную контратаку вблизи границы Херсонско-Николаевской области, вынудив российские войска перейти к обороне. Украинская контратака, вероятно, направлена на то, чтобы сорвать усилия России по созданию сильных оборонительных позиций вдоль Южной оси.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Хотя украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем, она, скорее всего, нарушит российские операции и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которая в основном удерживается нестандартными подразделениями. Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины.
При этом российские войска продолжают штурм Северодонецка. Успех России в интенсивных городских боях, скорее всего, будет медленным. Российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена почти полностью на Северодонецке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни.
Напомним, что российские оккупационные войска задействовали все возможное вооружение, применили авиацию, чтобы войти в Северодонецк. Ожесточенные бои идут на окраинах города.