- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне вошли в Северодонецк: есть погибшие и раненые
Российские оккупационные войска задействовали все возможное вооружение, применили авиацию, чтобы войти в Северодонецк. Ожесточенные бои идут на окраинах города.
Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Захватчики прорвались на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. В результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
"Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощ и уже находятся в больницах Донбасса", — рассказал Гайдай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, за сутки в Северодонецке захватчики разрушили по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два.
При этом, как отметил Гайдай, украинские защитники крепко держат оборону. За 29 мая ВСУ отбили четырнадцать атак врага, уничтожили две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.
Напомним, вследствие российских ударов по Северодонецку в городе разрушена вся критическая инфраструктура, повреждено 90% домов, в том числе более двух третей жилого фонда разрушено.