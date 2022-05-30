Россияне вошли в Северодонецк: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска задействовали все возможное вооружение, применили авиацию, чтобы войти в Северодонецк. Ожесточенные бои идут на окраинах города.

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Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Захватчики прорвались на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. В результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

"Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощ и уже находятся в больницах Донбасса", — рассказал Гайдай.

Кроме того, за сутки в Северодонецке захватчики разрушили по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два.

При этом, как отметил Гайдай, украинские защитники крепко держат оборону. За 29 мая ВСУ отбили четырнадцать атак врага, уничтожили две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.

Напомним, вследствие российских ударов по Северодонецку в городе разрушена вся критическая инфраструктура, повреждено 90% домов, в том числе более двух третей жилого фонда разрушено.