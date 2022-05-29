В Северодонецке разрушена вся инфраструктура и две трети жилого фонда - Зеленский

Вследствие российских ударов по Северодонецку в городе разрушена вся критическая инфраструктура города, повреждено 90% домов, в том числе более двух третей жилого фонда разрушено, отмечает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своем видеообращении.

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"Россия подошла слишком близко к нему, слишком большие силы собраны на нашем Донбассе, слишком подготовилась к наступлению там. Считаю очень символичным, что российские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что зашли в гостиницу под названием "Мир". Мир - это действительно первая мишень для России", - сказал он.

По словам президента, забрав у Украины мир в 2014 году, оккупанты теперь хотят забрать и все остальное, не оставив украинцам "ни свободы, ни домов, ни жизни".

"Вследствие российских ударов в Северодонеце разрушена вся критическая инфраструктура города, повреждено 90% домов, более двух третей жилого фонда разрушено полностью. Нет связи. Постоянные обстрелы. Захватить Северодонецк - это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за попытку поднять российский флаг на бульваре - как горько сейчас звучит эта фраза! - Дружбы народов, 32", - сказал он.

Зеленский заверил, что будет предприниматься все, чтобы сдержать это наступление, и поблагодарил каждого, кто держит оборону Северодонецка.

Отметим, что утром начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заверял, что оккупационные войска остаются в гостинице "Мир" на северной окраине Северодонецка, но вглубь города продвинуться не могут и город остается под контролем Украины.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что оккупанты в воскресенье пытались закрепиться на северо-восточных окраинах города и вели штурмовые действия в направлении его центра.

Отметим, что именно в последнее воскресенье мая в Северодонецке отмечается день города, совпадающий с Днем химика, поскольку для этого города (где расположено производящее аммиак и удобрения объединение "Азот") химическая отрасль является градообразующей.