Оккупанты пытаются продвигаться по Северодонецку и попробовали приблизиться к Славянску с севера - Генштаб

Российские оккупационные силы в воскресенье пытаются закрепиться на северо-восточных окраинах Северодонецка Луганской области и ведут штурмовые действия в направлении центра города. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Также враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе села Устиновка.

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Кроме того, сообщается, что на Лиманском направлении отдельные подразделения противника "выведены за пределы населенного пункта" Лиман.

На Бахмутском направлении враг 29 мая проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское и четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.

"На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции наших войск, наносил авиационные удары самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации... На Кураховском направлении враг осуществляет огневое поражение вдоль линии столкновения с применением минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, армейской и оперативно-тактической авиации", - говорится также в сообщении.

На Славянском направлении противник при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, то есть пытался приблизиться с севера в направлении Славянска. Но, как сообщают в Генштабе, успеха оккупанты не имели и отошли на предварительно занятые позиции. Зафиксировано несколько обстрелов из артиллерии и минометов в районах сел Великая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

На Харьковском направлении российские силы задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию, вели воздушную разведку, а также нанесли авиационный удар по поселку Прудянка к северу от Харькова.

Также агрессор продолжал обстрелы пограничных районов Черниговской и Сумской областей, в том числе населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хреновка и Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области.

На юге же оккупанты наносили огневое поражение по украинским войскам из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Новогригоровка, Таврийское и Посад-Покровское.

Также захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. Кроме того, в районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.