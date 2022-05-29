Россия более 10 раз обстреляла приграничье Черниговской и Сумской областей

Государственная пограничная службы Украины зафиксировала 29 мая уже девять обстрелов с территории России по Новгород-Северскому району Черниговской области.

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Как говорится в сообщении ведомства, в пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов. В целом отмечается, что враг производил непродолжительные обстрелы, по 2-7 выстрелов.

Еще пять мин разорвалось в результате минометного обстрела с российской стороны на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

В свою очередь, как уточняет оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, речь идет об обстреле в районе села Бачевск в период 13:00-13:12.

Кроме того, ранее, около 7:35, наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов в ходе обстрела с территории РФ в направлении села Бояро-Лежачи Конотопского района Сумской области, а около 12:43 зафиксировано семь взрывов в районе города Семеновка Черниговской области.

Напомним, что накануне РФ обстреляла Миропольскую общину Сумского района: была повреждена церковь и детсад, были ранена женщина. Кроме того, в ночь на 28 мая в результате российских обстрелов было разрушено сельхозпредприятие в Путивльской общине.

Также со своей территории россияне накануне вели минометный огонь по территории Знобь-Новгородской общины, где зафиксировано около шести попаданий, и по территории Эсманской общины, где у села Бачевск насчитали 30 прилетов.

Днем ранее сообщалось также об обстреле в районе города Середина-Буда Сумской области.