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Россия атаковала Сумскую область
Военные армии Российской Федерации 27 мая со своей территории из минометов обстреляли Сумскую область, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.
Под удар попал Шосткинский район, пострадавших нет, повреждения имущества уточняются.
В Оперативном командовании "Пивдень" уточнили, что в период с 16:25 до 16:45 был обстрел с территории России в направлении украинского города Середина-Буда (Сумская область).
"Предварительно огонь вели из миномета калибра 120 мм. Среди военных потерь нет. Информацию о погибших и раненых мирных жителях и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняют", — резюмировали в командовании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 17 мая в Сумской области ВСУ вступили в бой с оккупантами, которые пытались прорвать границу с районе Середино-Буды на севере Шосткинского района. Вскоре российские войска снова обстреляли Сумскую область из артиллерии, врагу это не дало никаких результатов.