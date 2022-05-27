Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія атакувала Сумську область

Росія атакувала Сумську область

Військові армії Російської Федерації 27 травня зі своєї території з мінометів обстріляли Сумську область, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Під удар потрапив Шосткинський район, постраждалих немає, ушкодження майна уточнюються.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що в період з 16:25 до 16:45 був обстріл з території Росії у напрямку українського міста Середина-Буда (Сумська область).

"Попередньо вогонь вели з міномета калібру 120 мм. Серед військових втрат немає. Інформацію про загиблих та поранених мирних жителів та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють", - резюмували у командуванні.

Нагадаємо, 17 травня на Сумщині ЗСУ вступили в бій з окупантами, які намагалися прорвати кордон із району Середино-Буди на півночі Шосткинського району. Незабаром російські війська знову обстріляли Сумську область із артилерії, ворогові це не дало жодних результатів.

Автор:
Віта Молодан