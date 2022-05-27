Росія атакувала Сумську область

Військові армії Російської Федерації 27 травня зі своєї території з мінометів обстріляли Сумську область, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

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Під удар потрапив Шосткинський район, постраждалих немає, ушкодження майна уточнюються.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що в період з 16:25 до 16:45 був обстріл з території Росії у напрямку українського міста Середина-Буда (Сумська область).

"Попередньо вогонь вели з міномета калібру 120 мм. Серед військових втрат немає. Інформацію про загиблих та поранених мирних жителів та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють", - резюмували у командуванні.

Нагадаємо, 17 травня на Сумщині ЗСУ вступили в бій з окупантами, які намагалися прорвати кордон із району Середино-Буди на півночі Шосткинського району. Незабаром російські війська знову обстріляли Сумську область із артилерії, ворогові це не дало жодних результатів.