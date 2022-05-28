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РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)

РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy

Российские войска 28 мая в течение часа произвели два ракетных удара по территории Сумского района, попав, в частности, в церковь. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Разбитые гражданские объекты: детсад в селе, церковь, частные дома гражданских людей. Ранена одна женщина: осколок попал ей в ногу. Во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома", - написал он.

В свою очередь, как отмечают в Государственной пограничной службе, всего было совершено три пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

Фото 2 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 3 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 4 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 5 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 6 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 7 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 8 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 9 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 10 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 11 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 12 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 13 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 14 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Госпогранслужба
Фото 15 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Госпогранслужба
Фото 16 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Госпогранслужба
Фото 17 — РФ снова обстреляла приграничье Сумской области: пострадали церковь и детсад, ранена женщина (ФОТО)
Фото: Госпогранслужба

Напомним, что ранее Живицкий сообщил, что в ночь на 28 мая в результате российских обстрелов было разрушено сельхозпредприятие в Путивльской общине. Кроме того, со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Знобь-Новгородской общины: было около шести попаданий.

Также со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины: было около 30 прилетов по окрестностям села Бачевск. По данным главы ОВА, тогда обошлось без человеческих жертв.

Как уточнили после этого в Генштабе ВСУ, возле Знобь-Новгородского было обстреляно село Знобь-Трубчевская. Кроме того, там сообщили об обстрелах сел Старые Вырки и города Середина-Буда.

Автор:
Тимофей Беспятов