Оккупанты закрепляются в Лимане и интенсивно обстреливают район Авдеевки - Генштаб

Оккупационные войска ведут активные боевые действия на Донбассе, основной целью которых сейчас является оцепление украинских сил в районе городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Так, на Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в самом городе Лиман, а самолеты штурмовой авиации нанесли три удара в районе села Диброва.

На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает перебрасывание по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

Отмечено, что после проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами враг обстрелял из артиллерии позиции украинских войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанес авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Довгенькое.

Кроме того, при поддержке артиллерии оккупанты пытались развить наступательные действия в районе села Пасека, но успеха не имели и отошли.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении поселка Боровское, но понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Противник проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений Сил обороны Украины.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия там также продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.

"На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огневое поражение наших войск. На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей", - добавляют в Генштабе.

Кроме того, указано, что в результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются и там.

Сообщается, что российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка Херсонской области.

Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны. Также в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Кроме того, в Генштабе информируют, что враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах города Середина-Буда и сел Старые Вырки и Зноб-Трубчевская Сумской области.

Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации по воздушному пространству Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.

На Харьковском же направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее оккупированного поселка Казачья Лопань. Напомним, что там в субботу был обстрелян поселок Золочев, где получили ранения два человека.