Окупанти закріплюються в Лимані та інтенсивно обстрілюють район Авдіївки - Генштаб

Окупаційні війська ведуть активні бойові дії на Донбасі, основною метою яких наразі є оточення українських сил у районі міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, на Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у самому місті Лиман, а літаки штурмової авіації завдали три удари у районі села Діброва.

На Слов'янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території РФ в район Куп'янська Харківської області.

Зазначено, що після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами ворог обстріляв з артилерії позиції українських військ у районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке.

Крім того, за підтримки артилерії окупанти намагалися розвинути наступальні дії в районі села Пасіка, але успіху не мали та відійшли.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступ у напрямку селища Борівське, але зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Противник проводить розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню підрозділів Сил оборони України.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії там також тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам'янка.

"На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів", - додають у Генштабі.

Крім того, вказано, що внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають і там.

Повідомляється, що російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка Херсонської області.

Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони. Також у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Окрім цього, в Генштабі інформують, що ворог чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах міста Середина-Буда та сіл Старі Вирки та Зноб-Трубчевська Сумської області.

Крім того, літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об'єкту на території Сумської області.

На Харківському ж напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування українських військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше окупованого селища Козача Лопань. Нагадаємо, що там в суботу було обстріляно селище Золочів, де дістали поранень двоє людей.