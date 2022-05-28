У Міноборони кажуть, що говорити про втрату Лимана ще зарано: "Тривають запеклі бої"

В місті Лиман Донецької області тривають запеклі бої, і поки рано говорити про втрату контроля над ним українською армією, заявила в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Станом на зараз там тривають запеклі бої і до тих пір, поки не завершується певний етап операції, некоректно говорити про якісь остаточні результати і робити якісь висновки. Тому що в процесі боїв певна частина населеного пункту може тимчасово знаходитися під контролем однієї сторони. Потім може навпаки змінюватися ситуація", - сказала вона.

Однак, за її словами, однозначно можна сказати, що ситуація дійсно складна. Маляр додала, що бої в цьому районі запеклі, тому що і Збройні сили України "сильні", і противник теж, але не варто з цього робити висновків по ситуації на Донбасі загалом.

"Якщо розглядати фрагментарно, можно робити якісь такі висновки. Якщо дивитися повністю картину щодо Сходу України та зважувати співвідношення сил російської армії та української та всіх факторів, які впливають на спроможність російської армії, то тоді не можна робити висновок лише по одному населеному пункту. Тому що факторів дуже багато", - зазначила вона.

За словами заступниці міністра, військова спроможність армії РФ є комплексним питанням, і міряти її "одним Лиманом" не варто.

"Крім того, що може бути певна вигідна географічна позиція або вигідний залізничний вузол [у випадку Лимана], потрібно ще розуміти, що мусять бути шляхи доставлення того ж провіанту, паливно-мастильних матеріалів, повинна бути налагоджена логістика, повинен бути відповідний морально-психологічний стан російського війська, з яким зараз проблеми", - додала Маляр.

Нагадаємо, що напередодні окупаційні сили оголосили, що встановили повний контроль над Лиманом. В свою чергу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляв, що російські війська "переважно" контролюють місто. 24 травня він заявляв, що в місті йдуть бої, а окупанти "то заходять у нього, то їх вибивають назад".