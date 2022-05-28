Минобороны: Говорить о потере Лимана еще рано, "продолжаются ожесточенные бои"

В городе Лиман Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, и пока рано говорить о потере контроля над ним украинской армией, заявила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"По состоянию на сегодняшний день там продолжаются ожесточенные бои, и до тех пор, пока не завершается определенный этап операции, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и делать какие-то выводы. Потому что в процессе боев определенная часть населенного пункта может временно находиться под контролем одной стороны. Затем может наоборот меняться ситуация", - сказала она.

Однако, по ее словам, однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Маляр добавила, что бои в этом районе ожесточенные, потому что и Вооруженные силы Украины "сильны", и противник тоже, но не стоит из этого делать выводы по ситуации на Донбассе в целом.

"Если рассматривать фрагментарно, можно делать какие-то такие выводы. Если смотреть полностью картину по Востоку Украины и взвешивать соотношение сил российской армии и украинской и всех факторов, влияющих на способность российской армии, то тогда нельзя делать вывод только по одному населенному пункту. Потому что факторов очень много", – отметила она.

По словам замминистра, боеспособность армии РФ является комплексным вопросом, и мерить ее "одним Лиманом" не стоит.

"Кроме того, что может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел [в случае Лимана], нужно еще понимать, что должны быть пути доставки того же провианта, горюче-смазочных материалов, должна быть отлажена логистика, должно быть соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы", – добавила Маляр.

Напомним, что накануне оккупационные силы объявили, что установили полный контроль над Лиманом. В свою очередь глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что российские войска "преимущественно" контролируют город. 24 мая он заявлял, что в городе идут бои, а оккупанты "то заходят в него, то их выбивают обратно".