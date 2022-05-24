Лиман частично под контролем РФ, обстановка очень тяжелая: глава Донецкой ОВА рассказал о боях в городе

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщает, что оккупационные войска ведут тяжелые бои за полное овладение городом Лиман на севере области. Об этом он сказал в комментарии изданию "Донбасс Реалии" (проект украинской редакции "Радио Свобода").

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"Тяжелая очень обстановка в Лимане. Он под постоянными обстрелами. На территорию общины Лиманской давно, еще месяц назад враг зашел, и основная его цель - взять центр общины. Сейчас Лиман частично под контролем - ну как под контролем: их выбивают, они заходят обратно, заезжает их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города, чтобы вести обстрелы и занять весь центр города", - отметил он.

По словам Кириленко, ситуация в Лимане сейчас одна из самых напряженных по линии фронта, наряду с Авдеевкой, где "тоже идут тяжелые бои на подступах к трассе".

Кроме того, в своем Telegram-канале руководитель ОВА сообщил, что за 24 мая в результате действий российских войск погибли 12 мирных жителей Донецкой области - три в Бахмуте, два в Торецке, два в Авдеевке, два в поселке Райгородок, один в Лимане, один в Николаевке и один в селе Калиново. Еще 10 человек получили ранения.

Отметим при этом, что ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщали о меньшем числе жертв в последние два дня.

Напомним также, что 12 мая российские войска нанесли удар по школе №1 в Авдеевке, в результате чего та сгорела дотла. Тогда же в результате прямого попадания в жилой дом в Лимане погибли двое детей.