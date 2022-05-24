От обстрелов РФ в Донецкой области 23-24 мая погибло шесть мирных жителей: какие территории под ударом

В течение 23-24 мая российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по ряду населенных пунктов в Краматорском, Бахмутском, Покровском и Волновахском районах Донецкой области.

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Как сообщает областная прокуратура, она курирует расследование 15 уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса).

В частности, зафиксированы прилеты вражеских снарядов по пгт Нью-Йорк, городу Зализное, поселку Зоря, пгт Великая Новоселка, городу Угледар, городу Бахмут, пгт Райгородок, пгт Луганское, селам Сидорово, Адамовка, Бердичи, Орловка, Ласточкино и Хромово.

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

На территории разрушенных домохозяйств шесть мирных жителей погибли и три получили тяжелые ранения. Один из жилых домов сгорел полностью вместе с гаражом.

Кроме того, осколками вражеских снарядов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения предприятий, газопровод в частном секторе, а также христианский скит. Мощными взрывными волнами "нарушена целостность" хозяйственных и других сооружений.

Отметим также, что утром во вторник Донецкая облпрокуратура сообщила, что 22-23 мая со стороны Горловки российские войска обстреливали Бахмут, Соледар и Нью-Йорк, а также пгт Очеретино, село Орловка, пгт Дробышево и город Лиман.

Сообщалось о расследовании 10 дел о нарушении обычаев и законов войны, гибели одной 60-летней женщины и ранении еще трех жительниц региона.

Напомним при этом, что 23-24 мая российские войска оккупировали Светлодарск и соседний поселок Мироновский в Бахмутском районе Донецкой области.