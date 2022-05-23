Правоохранители задержали жителя Бахмута передававшего оккупантам позиции ВСУ

Правоохранители задержали жителя города Бахмут Донецкой области, который сотрудничал с оккупантами и передавал им позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

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"По данным следствия, в мае 2022 гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории Бахмута Донецкой области", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и ​​сообщал захватчикам о попадании ракеты в здания гражданской инфраструктуры города.

Напомним, Мариупольский горсовет опубликовал имена членов местной фракции запрещенной в Украине партиии "ОПЗЖ", которые сотрудничали с оккупантами.