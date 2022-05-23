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В Мариупольском горсовете поименно назвали коллаборантов из ОПЗЖ
Мариупольский горсовет опубликовал имена членов местной фракции запрещенной в Украине партиии "ОПЗЖ", которые сотрудничали с оккупантами. Об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского горсовета.
"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ". По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над еще остающимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", — сказано в сообщении.
Также в сообщении перечислены коллаборанты.
– Иващенко КонстантинПодписывайтесь на наш Telegram канал
– Истратов Вадим
– Хаджинов Дмитрий
– Бурлаков Сергей
- Калачева Виктория
– Агибалов Валерий
– Карпенко Елена
– Хармышев Евгений
– Сотникова Наталья
Напомним, 22 мая в оккупированном Энергодаре Запорожской области местные партизаны взорвали подъезд, где живет так называемый "народный мэр" Андрей Шевчик.