В Мариупольском горсовете поименно назвали коллаборантов из ОПЗЖ

Мариупольский горсовет опубликовал имена членов местной фракции запрещенной в Украине партиии "ОПЗЖ", которые сотрудничали с оккупантами. Об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского горсовета.

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"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ". По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над еще остающимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", — сказано в сообщении.

Также в сообщении перечислены коллаборанты.

– Иващенко Константин

– Истратов Вадим

– Хаджинов Дмитрий

– Бурлаков Сергей

- Калачева Виктория

– Агибалов Валерий

– Карпенко Елена

– Хармышев Евгений

– Сотникова Наталья

Напомним, 22 мая в оккупированном Энергодаре Запорожской области местные партизаны взорвали подъезд, где живет так называемый "народный мэр" Андрей Шевчик.