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У Маріупольській міськраді поіменно назвали колаборантів із ОПЗЖ
Маріупольська міськрада опублікувала імена членів місцевої фракції забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", які співпрацювали з окупантами. Про це повідомляється у телеграм-каналі Маріупольської міськради.
"На їхніх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коректували ворожий вогонь, внаслідок чого маріупольці залишилися без світла, води, зв'язку та запасів продовольства. Вони – колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ". За власним бажанням ці зрадники приєдналися до ворога та зараз продовжують знущатися з маріупольців, що ще залишаються в місті, саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Особи цих гауляйтерів повинен знати кожен. скоєні злочини проти свого міста та країни", - сказано в повідомленні.
Також у повідомленні перераховані колаборанти.
– Іващенко КостянтинПідписуйтесь на наш Telegram канал
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Нагадаємо, 22 травня в окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани підірвали під'їзд, де мешкає так званий "народний мер" Андрій Шевчик.