В Энергодаре партизаны взорвали подъезд, где живет так называемый "народный мэр"

22 мая в оккупированном Энергодаре Запорожской области местные партизаны взорвали подъезд, где живет так называемый "народный мэр" Андрей Шевчик.

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Об этом сообщают местные СМИ.

Когда Шевчик заходил в подъезд, была подорвана дверь. Пострадал охранник Шевчика. Сам "мэр" не пострадал, сообщают очевидцы.

Также мэр Энергодар Дмитрий Орлов подтвердил данную информацию.

"Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" сапожник и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести", - сообщил Орлов.

Он отметил, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.

"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", - подчеркнул Орлов.

Отметим, депутат городского совета Энергодара от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Андрей Шевчик объявил себя главой псевдооргана.

Напомним, 20 мая во временно оккупированном Энергодаре спасатели вышли на мирную акцию протеста против россиян, требуя вернуть похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.