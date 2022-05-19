В оккупированном Энергодаре россияне похитили начальника пожарно-спасательного отряда

В оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области захватчики похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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"В Энергодаре продолжаются похищения работников разных сфер. В том числе и людей, которые оберегают наш город от пожаров, чрезвычайных ситуаций и спасают жизнь!", - написал Орлов.

По его словам, 18 мая, примерно в 12.00, оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. После чего опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении

"Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагами России", - отмечает мэр Энергодара.

Напомним, в Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция, которая была оккупирована российскими войсками еще в начале марта.