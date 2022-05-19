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В окупованому Енергодарі росіяни викрали начальника пожежно-рятувального загону
В окупованому російськими військами Енергодарі Запорізької області загарбники викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.
"В Енергодарі продовжуються викрадення працівників різних сфер. У тому числі й людей, які оберігають наше місто від пожеж, надзвичайних ситуацій та рятують життя!", - написав Орлов.
За його словами, 18 травня, приблизно о 12.00, окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Після чого опечатали кабінет та вивезли його у невідомому напрямку
"Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами Росії", - зазначає мер Енергодару.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, в Енергодарі знаходиться Запорізька атомна електростанція, яку було окуповано російськими військами ще на початку березня.