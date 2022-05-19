В окупованому Енергодарі росіяни викрали начальника пожежно-рятувального загону

В окупованому російськими військами Енергодарі Запорізької області загарбники викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

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"В Енергодарі продовжуються викрадення працівників різних сфер. У тому числі й людей, які оберігають наше місто від пожеж, надзвичайних ситуацій та рятують життя!", - написав Орлов.

За його словами, 18 травня, приблизно о 12.00, окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Після чого опечатали кабінет та вивезли його у невідомому напрямку

"Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами Росії", - зазначає мер Енергодару.

Нагадаємо, в Енергодарі знаходиться Запорізька атомна електростанція, яку було окуповано російськими військами ще на початку березня.