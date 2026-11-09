Ринок праці в Польщі: у яких секторах спостерігається найбільший попит на працівників

Польський бізнес поступово переходить від скорочення персоналу до стабілізації зайнятості, однак відновлення відбувається нерівномірно. У третьому кварталі 2026 року чисельність працівників у виробництві військової та залізничної техніки зросла на 2,8%, тоді як автопром втратив 3,3% персоналу. Водночас компанії не поспішають підвищувати зарплати, стримуючи витрати на тлі прискорення інфляції.

Як пише Dilo, про це повідомляє компанія з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані жовтневого звіту Національного банку Польщі (NBP), статистичної звітності GUS та моніторингу ключових галузей польської економіки.

Оборонні та інфраструктурні проєкти стають драйверами ринку праці Польщі

За даними опитування NBP, прогнози щодо зайнятості на четвертий квартал дещо покращилися. Баланс очікувань польського бізнесу зріс із 14,5 п. п. у другому кварталі до 15 п. п. у третьому. Близько 23% опитаних компаній планували збільшити кількість працівників, скорочувати персонал збиралися близько 8%.

Водночас розрахунки Gremi Personal на основі даних GUS свідчать про уповільнення скорочення зайнятості в бізнес-секторі Польщі. У третьому кварталі вона зменшилася на 0,6% у річному вимірі, або на 38,3 тис. осіб. Середньомісячна кількість працівників становила 6,704 млн. Для порівняння, у 2025 році та першій половині 2026-го скорочення стабільно становило 0,8% рік до року, або понад 50 тис. осіб.

Найбільша показова різниця за сферами діяльності – в промисловості. Загалом у переробному секторі середньомісячна зайнятість у третьому кварталі знизилася на 1,2% рік до року – на 29 тис. осіб, до 2,36 млн.

Водночас у виробництві іншого транспортного обладнання, до якого належать військова техніка, залізничний рухомий склад, судно- та авіабудування, кількість працівників зросла на 2,8% – до 60,3 тис. У виробництві промислового обладнання, інфраструктурної та спеціалізованої техніки приріст становив 2,4% (до 126 тис. осіб). Ще на 3,9% зросла зайнятість у виробництві комп'ютерів, споживчої електроніки та оптичного обладнання.

Ці напрями значною мірою пов'язані з потребами оборонної та інфраструктурної галузей. Державні замовлення стимулюють інвестиції, розширення виробничих потужностей і найм персоналу, передусім технічних фахівців. Наприкінці жовтня цей тренд підтвердили три оборонні компанії державного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa, оголосивши про інвестиційні проєкти на майже 1,3 млрд злотих за підтримки держави та створення нових робочих місць.

Натомість в автопромі середньомісячна зайнятість у третьому кварталі скоротилася на 3,3% рік до року – на 6,7 тис. осіб, до 194,7 тис. У виробництві електрообладнання, зокрема побутової техніки, зниження становило 0,9% (до 114 тис. працівників). Насамперед скорочуються продажі легкових автомобілів, тоді як виробництво автобусів і вантажівок зростає. Це також відображає вплив інфраструктурних проєктів на промисловість.

Водночас польські виробники побутової техніки втрачають позиції на ринку ЄС через конкуренцію з китайськими постачальниками. Раніше профільні асоціації повідомляли про значне скорочення персоналу на заводах цієї галузі.

Суттєве зниження зайнятості зафіксовано також у меблевій та легкій промисловості: відповідно на 6,3% (до 75 тис. осіб) і 5,5% (до 136,3 тис.). Водночас у роздрібній торгівлі кількість працівників зросла на 0,7% (до 741 тис.), а в HoReCa – на 1,4% (до 169,7 тис.).

«Позитивні сигнали NBP та GUS щодо зайнятості у бізнес-секторі поки слабкі, але вони показують зміну тенденції. Наш індекс NEI зафіксував цю тенденцію ще у другому кварталі 2026 року. Водночас польська промисловість розвивається нерівномірно: попит на працівників перерозподіляється між галузями, а компанії стають обережнішими у витратах на персонал», – зазначає Євген Кіріченко, засновник компанії та аналітичного центру Gremi Personal.

Що з зарплатами

За опитуванням NBP, частка підприємств, які планували збільшити зарплати у наступному кварталі, знизилася з 28,1% у другому кварталі до 25,7% у третьому.

«Бізнес не поспішає підвищувати зарплати. Тенденція до уповільнення їхнього зростання спостерігається ще з другої половини 2025 року. Невелике прискорення у третьому кварталі може бути пов'язане зі зростанням інфляції, зокрема через подорожчання енергоносіїв на тлі проблем із судноплавством в Ормузькій протоці», – пояснює Кіріченко.

Зокрема, за розрахунками Gremi Personal на основі даних GUS, середня зарплата в бізнес-секторі Польщі у третьому кварталі становила 9345 злотих брутто. За рік вона зросла на 6,1%, або на 537 злотих. Для порівняння, у другому кварталі річний приріст становив 5,7%.

Одним із чинників тиску на зарплатну динаміку стало прискорення інфляції після початку війни з Іраном у березні 2026 року. Якщо в лютому її річний показник становив 2,1%, то у вересні досяг 4,1%.

При цьому у вересні річне зростання зарплат уповільнилося до 5,9%, що нижче за середній показник кварталу. Загалом за дев'ять місяців 2026 року середня номінальна зарплата в бізнес-секторі зросла на 6% рік до року проти 8,2% за аналогічний період минулого року.

За даними Gremi Personal, компанії намагаються втримати ключових працівників, але водночас контролюють фонд оплати праці через зростання інших витрат. При цьому попит на персонал залишається, але стає більш вибірковим.

«Навіть за загального охолодження ринку багато компаній не можуть закрити вакансії. Зниження попиту не означає, що кваліфікованих фахівців стало легше знайти. Найбільше кадрові потреби зростають в оборонній промисловості, окремих напрямах машинобудування, логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa. Натомість автопром, легка промисловість і меблеве виробництво продовжують скорочувати персонал. У логістиці частину попиту закривають завдяки гнучким формам зайнятості, зокрема залученню іноземців, серед яких багато українців», – підкреслює Кіріченко.

До кінця року Gremi Personal очікує подальшої стабілізації загальної зайнятості без масового розширення штатів. Попит на працівників і надалі перерозподілятиметься між галузями: зростатиме в окремих напрямах машинобудування, виробництві транспортної та оборонної техніки, тоді як підприємства, що стикаються з посиленням конкуренції та скороченням замовлень, продовжуватимуть оптимізувати персонал.

Аналітики прогнозують, що підвищення зарплат залишатиметься помірним, а пріоритетом бізнесу буде утримання ключових фахівців.

Нагадаємо, українці дедалі частіше шукають короткострокову роботу в Польщі — терміном на кілька місяців із можливістю повернутися додому. Ця тенденція збігається із потребами самого польського бізнесу, де оборот сегмента тимчасової праці у II кварталі 2026 року зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 1,159 млрд злотих.