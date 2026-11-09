Квадратні метри з перспективою: що пропонує інвесторам центр Києва

Пошук ліквідної комерційної нерухомості в історичному центрі столиці давно перетворився на складне завдання. Ринок здебільшого пропонує розрізнені офіси чи активи зі спірною історією. Коли на відкриті торги виходить лот площею понад 6,6 тис. м² – це стає особливим маркером для системних інвесторів, девелоперів і великого бізнесу.

На майданчику «Прозорро.Продажі» оголошено аукціон з реалізації нежитлових приміщень АБ «УКРГАЗБАНК» по вулиці Богдана Хмельницького, 16-22.

Адреса, яка працює на бізнес

Локація на перетині ділового та культурного життя міста дає прямі комерційні переваги: швидка логістика команди, комфортні зустрічі з партнерами, статусність. У пішій доступності – станції метро «Театральна» та «Золоті ворота».

Пропозиція великих площ тут практично вичерпана: нове масштабне будівництво ускладнене містобудівними обмеженнями центру. Відтак володіння подібним активом гарантує постійний попит орендарів високого чека та стабільний приріст капіталізації.

Масштаби, автономність та інфраструктура

Лот об'єднує дві групи нежитлових приміщень загальною площею понад 6,6 тис. м²:

Група нежитлових приміщень №1 (літ. «А»): 4 119,7 м² (7 поверхів та антресоль).

4 119,7 м² (7 поверхів та антресоль). Група нежитлових приміщень №2 (літ. «Б»): 2 565,8 м² (підвал та 6 поверхів).

Приміщення повністю підключені до міських мереж: діють системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електричні мережі та ліфти. Разом із нерухомістю реалізовуються також 418 одиниць основних засобів, включно з офісними меблями та дизельною електростанцією, що забезпечує енергетичну незалежність під час пікових навантажень чи блекаутів.

Лот розташований на земельній ділянці комунальної власності площею 0,7746 га (чинний договір оренди укладено з АТ «КИЇВПРОЕКТ», банк регулярно компенсує експлуатаційні витрати).

Правова сторона та умови аукціону

Ключовий фактор безпеки угоди – статус права власності:

Майно належить держбанку на праві приватної власності.

Частка офіційно виділена в натурі нотаріальними договорами про поділ ще у 2020 році – без ризиків спору за спільні зони.

без ризиків спору за спільні зони. Продаж через майданчик «Прозорро.Продажі» гарантує відкритість торгів і захист прав переможця.

Детальна інформація та умови участі.

Сценарії капіталізації

Структура з двох груп нежитлових приміщень дозволяє гнучко реалізувати кілька форматів:

Корпоративна штаб-квартира: автономний головний офіс для IT-компанії, банку чи міжнародної організації. Багатофункціональний бізнес-простір: реконцепція під сучасний коворкінг, освітній або сервісний офісний центр. Апарт-готель чи медичний центр: наявність підвалу, двох окремих входів і закритої території ідеально підходить для сектору гостинності або приватної медицини. Новий проект: реконструкція/будівництво багатофункціонального торгівельного та бізнес-центру.

Детальну інформацію про лот можна отримати, звернувшись до банку.

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