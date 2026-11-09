Україна розробляє власну супутникову мережу зв’язку: скільки потрібно грошей і часу

Українська компанія Himera разом із данською GomSpace розвиває проєкт національної супутникової мережі захищеного зв’язку OBRIA. Для її повноцінного розгортання знадобиться щонайменше 100 супутників і сотні мільйонів євро. За оптимістичним сценарієм, створити систему можуть за 2–3 роки.

Як пише Dilo, проплани, вартість і терміни реалізації проєкту в інтерв’ю Defense Express розповів віцепрезидент напряму супутникових технологій Himera Дмитро Хмара.

Скільки супутників потрібно Україні

Для повноцінного покриття території України компанія планує вивести на орбіту щонайменше 100 супутників. Вони мають забезпечувати цілодобовий зв’язок у будь-якій точці країни, зокрема для потреб критичної інфраструктури.

Попередньо розглядається розміщення апаратів на низькій навколоземній орбіті - орієнтовно на висоті 500 км. Такий варіант має забезпечити меншу затримку сигналу.

Водночас остаточна конфігурація майбутнього супутникового угруповання ще не визначена.

Скільки коштуватиме проєкт

Наразі розробку фінансують виключно приватні інвестори. Державних коштів у проєкт поки не вкладали.

У майбутньому Himera планує залучати фінансування європейських фондів. Загальна потреба в інвестиціях оцінюється в сотні мільйонів євро.

За словами Хмари, проєкт є масштабним і потребує участі кількох партнерів. Компанія Himera не зможе реалізувати його самостійно. Водночас українська держава знає про розробку, а серед зацікавлених структур є Міністерство оборони та інші державні організації.

Що відомо про перший супутник OBRIA NANO

Першим практичним кроком стало виведення на орбіту тестового супутника OBRIA NANO. Його запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18.

Апарат має формат CubeSat 8U, важить близько 10 кг і був виготовлений у Данії. Наразі він проходить перевірку бортових систем і налаштування обладнання.

Поки супутником керує данська компанія GomSpace. Надалі управління планують повністю передати українській стороні. На цьому етапі розробники тестують технології та відпрацьовують навички керування, які знадобляться для експлуатації майбутнього угруповання.

Де виготовлятимуть супутники та термінали

За планом Himera, перші серійні супутники можуть збирати в Європі. Водночас компанія має намір поступово локалізувати виробництво апаратів і терміналів в Україні.

Серійні супутники будуть значно більшими за тестовий OBRIA NANO: їхня орієнтовна маса становитиме близько 250 кг проти 10 кг у першого апарата.

Одним із викликів для проєкту є виробництво терміналів супутникового зв’язку. За словами представника Himera, це технологічно складне обладнання, а виробники на світовому ринку вже стикаються з труднощами в забезпеченні попиту.

Коли запрацює українська супутникова мережа

За оцінкою Дмитра Хмари, подібні супутникові проєкти у світі зазвичай реалізують протягом 5–7 років. Однак Himera розраховує на швидший сценарій.

Оптимістичний термін розгортання української мережі - 2–3 роки. Водночас строки залежатимуть від доступності компонентів, виробничих потужностей, готовності терміналів і темпів розвитку технологій.

Раніше повідомлялось, що Росія вже використовує над територією України нову супутникову мережу “Рассвет”, яку позиціонує як власний аналог Starlink. Система застосовується для військового зв’язку та потенційно може зробити російські ударні й розвідувальні дрони точнішими та складнішими для глушіння.