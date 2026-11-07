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Майже €600 млн за 100 супутників: у скільки може обійтися український Starlink

Майже €600 млн за 100 супутників, які є українським аналогом Starlink
Орієнтиром для розрахунку стала закупівля європейською Eutelsat. Колаж: Dilo

Виробництво та запуск 100 супутників для майбутньої української мережі зв'язку можуть коштувати близько €590 млн за орієнтовними ринковими цінами. При цьому сума не включає наземну інфраструктуру, абонентське обладнання, експлуатацію та подальшу заміну апаратів.

Про це йдеться у статті Dilo "Чи по кишені Україні "свій Starlink": скільки коштує супутникова незалежність".

Орієнтиром для розрахунку стала закупівля європейською Eutelsat 229 супутників OneWeb приблизно за €1 млрд. Середня вартість одного апарата за такою моделлю становить €4,37 млн, а сотні — близько €437 млн.

Окремо Dilo розрахувало можливі витрати на запуски. За оприлюдненими тарифами SpaceX, виведення 100 супутників масою по 250 кг коштувало б приблизно $175 млн, або €156 млн.

Таким чином, сукупна орієнтовна вартість виробництва та запуску становить близько €590 млн.

Водночас це не офіційний кошторис OBRIA, а порівняльний розрахунок за відкритими цінами інших компаній. Реальні витрати залежатимуть від характеристик супутників, орбіт, умов контрактів і масштабів виробництва.

До того ж Україні доведеться фінансувати розробку програмного забезпечення, наземні станції, термінали, систему управління та кіберзахист.

Нагадаємо, співзасновник HIMERA оцінив подальший розвиток української супутникової мережі OBRIA в сотні мільйонів євро, а довгострокові інвестиції можуть сягнути мільярдів.

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