Почти €600 млн за 100 спутников: во сколько может обойтись украинский Starlink

Производство и запуск 100 спутников для будущей украинской сети связи может стоить около €590 млн по ориентировочным рыночным ценам. При этом сумма не включает в себя наземную инфраструктуру, абонентское оборудование, эксплуатацию и последующую замену аппаратов.

Об этом говорится в статье Dilo "По карману ли Украине "свой Starlink": сколько стоит спутниковая независимость".

Ориентиром для расчета стала закупка европейской Eutelsat 229 спутников OneWeb примерно за €1 млрд. Средняя стоимость одного аппарата по такой модели составляет €4,37 млн, а сотни – около €437 млн.

Отдельно Dilo рассчитало возможные затраты на запуски. По обнародованным тарифам SpaceX, вывод 100 спутников массой по 250 кг стоил бы примерно $175 млн, или €156 млн.

Таким образом, совокупная ориентировочная стоимость производства и запуска составляет около €590 млн.

В то же время, это не официальная смета OBRIA, а сравнительный расчет по открытым ценам других компаний. Реальные затраты будут зависеть от характеристик спутников, орбит, условий контрактов и масштабов производства.

К тому же, Украине придется финансировать разработку программного обеспечения, наземные станции, терминалы, систему управления и киберзащиту.

Напомним, соучредитель HIMERA оценил дальнейшее развитие украинской спутниковой сети OBRIA в сотни миллионов евро, а долгосрочные инвестиции могут достичь миллиардов.