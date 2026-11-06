По карману ли Украине "свой Starlink": сколько стоит спутниковая независимость

Украина уже испытывает на орбите аппарат будущей сети связи. Однако между запуском демонстратора и системой, способной обеспечить непрерывное соединение армии, лежат сотни миллионов евро инвестиций, серийное производство и развитие наземной инфраструктуры. По новой оценке участников проекта OBRIA, для базового покрытия страны понадобится не менее 100 спутников.

Октябрьские договоренности Минобороны с Nokia и ICEYE открыли еще одно направление сотрудничества. В то же время, зависимость от внешнего оператора — лишь один из рисков. Российский аппарат опасно сблизился со спутником ICEYE, обеспечивающим радиолокационную съемку. Этот инцидент показывает, что тратиться придется также на защиту и резервирование космической инфраструктуры.

Dilo проанализировало, какие спутниковые проекты Украина развивала раньше, чем отличаются нынешние инициативы, сколько могут стоить три модели независимости и на какой результат можно рассчитывать в 2027 году.

Что Украина уже запустила и о чем договорилась с Nokia

Минобороны, Nokia и ICEYE 22 октября подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в создании суверенной спутниковой связи. Объявленная цель — дать государству возможность владеть спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами и контролировать их работу. Цены, количества аппаратов и обязательный график поставки в сообщении нет.

В общей Nokia и ICEYE первые запуски спутников связи ожидаются в 2028 году. Имеющиеся радиолокационные аппараты ICEYE выполняют другую задачу — снимают поверхность Земли. Они не превращаются автоматически в сеть широкополосного Интернета.

Параллельно развивается частная инициатива OBRIA с участием украинской HIMERA и датской GomSpace. Ее тестовый спутник OBRIA NANO запустили 1 октября в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Он проходит орбитальные испытания.

В интервью "Оборонці" соучредитель HIMERA Миша Рудоминский назвал ориентир — не менее 100 серийных аппаратов массой около 250 кг каждый. Приоритетными пользователями должны стать армия и государственные учреждения. Заявленные возможности включают в себя передачу видео с малой задержкой и работу терминалов во время движения. Однако еще предстоит проверить соответствие скорости Starlink.

От "Лыбеди" до UASAT: попытки были и раньше

Украина планировала свою спутниковую систему связи задолго до полномасштабной войны. Самый известный пример — "Лыбидь", создание которой правительство начало в 2007 году. Это должен быть геостационарный телекоммуникационный спутник для телевидения, интернета и передачи данных. Такая архитектура отличается от Starlink: один аппарат на большой высоте может обслуживать значительную территорию, но сигнал проходит более длинный путь, что увеличивает задержку.

Под проект привлекли канадский кредит на $292,4 млн с государственными гарантиями. За материалами НАБУ, реализация остановилась в 2018 году, а в конце 2019 года Украина завершила погашение кредита. Его гривневый эквивалент превысил 6 млрд грн. Бюро расследовало вероятный вывод $8,24 млн. Это сумма конкретного эпизода по версии следствия, а не оценка всех потерь проекта.

Спутниковая связь оставалась и в государственных планах. Концепция космической программы 2018 предусматривала использование украинских и иностранных геостационарных аппаратов. Предыдущие 25 млрд грн касались всей программы и не означали выделение этой суммы на аналог Starlink. В следующей концепции, одобренной в 2021 году, правительство признавало проблемы управления отраслью, почти отсутствует государственный заказ и невыполнение предыдущих стратегических проектов.

В то же время, Украина сохраняла инженерные компетенции. В январе 2022 года запустили созданный КБ "Южный" спутник "Сич-2-30". Однако он предназначался для наблюдения за Землей, а не для широкополосной связи.

Низкоорбитальные частные планы также явились к октябрьским договоренностям. В декабре 2025 года подали заявку на сеть UASAT-NANO. В феврале 2026 года основатель STETMAN Дмитрий Стеценко рассказал DOU о намерении запустить 120 аппаратов в 2027 году. В апреле GomSpace объявила договоренность со STETMAN о создании совместного предприятия UASAT.

Три модели независимости — три разных счета

Спутниковая независимость имеет несколько уровней. Можно уменьшить зависимость от одного поставщика, получить контроль над отдельным сегментом партнерской системы или самостоятельно управлять всей группировкой.

Первый вариант позволяет побыстрее создать резерв. Второй распределяет капитальные издержки между участниками. Третий требует наибольших первоначальных вложений и постоянного финансирования.

Даже в третьем случае остаются внешние поставщики компонентов, пусковых услуг и технологий. Практический вопрос — насколько Украина контролирует доступ к сети, ее настройку и обслуживание приоритетных пользователей.

Сколько стоит связь без собственной орбитальной сети

Открытый ориентир дают польские закупки Starlink для Украины. В ответе польского Министерства цифровизации парламента от апреля 2025 указаны месячные тарифы с налогами: 529 злотых за стандартную услугу и 1384 злотых за специальный абонемент.

Для условных 10 тысяч активных подключений это:

по стандартному тарифу — 63,5 млн злотых в год;

по специальному — 166,1 млн злотых в год.

Это примерно 14,5 млн и 37,8 млн евро соответственно. При неизменной цене в течение десяти лет — около 145 млн или 378 млн евро только за услуги. Кроме этого, в счет нужно добавить оборудование, его замену, электропитание, интеграцию и поддержку. Закупка второго независимого канала создает дополнительные затраты, даже если большинство времени остается резервным.

В то же время, заказчику услуг не нужно самостоятельно оплачивать разработку спутника, строительство завода и пополнение орбитальной группировки. Эти расходы оператор распределяет между всеми клиентами.

Сотня спутников: что показывает открытая ценовая арифметика

Соучредитель HIMERA Миша Рудоминский оценивает дальнейшее развитие OBRIA десятками и сотнями миллионов евро, а долгосрочный масштаб — потенциально миллиардами. Порядок возможных затрат можно показать через два открытых ориентира.

Производство — в сентябре 2026 года Eutelsat объявила закупку дополнительных 229 спутников OneWeb с оценкой инвестиций около 1 млрд евро. Простое деление дает примерно 4,37 млн евро на аппарат. При такой средней стоимости 100 спутников означали бы около 437 млн евро.

Запуски — заявленная сотня аппаратов по 250 кг — это 25 тонн. В программе попутных запусков SpaceX обнародованная цена составляет $350 тысяч за 50 кг на солнечно-синхронную орбиту и $7 тысяч за дополнительный килограмм. Механический расчет по массе дает $175 млн или примерно 156 млн евро. Реальный контракт будет зависеть от орбит, графика, способа развертывания и пакетных условий.

Таким образом, условное сочетание этих двух ориентиров дает около 590 млн евро за изготовление сотни аппаратов и запуски. Для партнерского сегмента из условных десяти аналогичных по цене аппаратов такой же расчет составлял бы примерно 59 млн евро. Но десять спутников нельзя считать автоматически достаточными для непрерывной связи.

Помимо аппаратов и запусков полный финансовый план должен охватывать:

разработку системы, программного обеспечения и испытания;

наземные станции, центр управления, резервное питание и киберзащита;

абонентские терминалы, монтаж и ремонт;

эксплуатацию, персонал и пополнение группировки.

Цены этих составляющих для OBRIA пока не обнародованы. Однако их влияние легко показать: каждая тысяча евро стоимости комплекта на 10 тысяч пользователей прибавляет 10 млн евро. Каждые 10 млн евро ежегодной эксплуатации — еще 100 млн за десятилетие.

Обновление спутников создает отдельный большой счет. Если за выбранный период понадобится полностью заменить группировки, в сравнительном сценарии только повторные производство и запуски прибавят около 590 млн евро при неизменных ценах. Срок службы серийных аппаратов OBRIA публично не определен, поэтому дату замены рассчитать невозможно.

Где будут производить аппараты и кто заплатит

Первый OBRIA NANO изготовила GomSpace в Дании. Это маленький аппарат, на котором проверяют технологии и управление будущей системой. По ноябрьским данным, демонстратор весит около 10 кг. Планируемый серийный спутник будет в 25 раз тяжелее. Поэтому стоимость тестовой миссии нельзя просто умножить на количество будущих аппаратов.

Следующим этапом партнеры называют локализацию производства спутников и наземных терминалов в Украине. В то же время, они еще не раскрыли долю украинских компонентов, мощность будущего производства и окончательную конструкцию серийного аппарата.

Первый этап был профинансирован участниками консорциума. В комментарии dev.ua HIMERA сообщила о намерении привлекать внешних инвесторов и кредиты для последующих этапов. Конкретные суммы и график финансирования остаются нераскрытыми.

Что касается государственных средств, важно различать бюджет отрасли и финансирование конкретной сети. Начальные расходы Государственного космического агентства на 2026 год составили 963,6 млн грн. В июньской Бюджетной декларации плановый показатель на 2027 год — около 1 млрд грн. Это суммы для всего ведомства.

При этом проект госбюджета на 2027 год. 28 октября приняли за основу. Объявленной государственной суммы на строительство именно OBRIA или реализации договоренностей с Nokia и ICEYE на 2026 или 2027 год нет в приведенных сообщениях участников.

Сколько времени нужно: уроки OneWeb и российского "Рассвета"

Между производством отдельного спутника и созданием сети может пройти много лет. OneWeb начала работу в 2012 году, первые шесть аппаратов запустила в 2019 году, а группировка для глобального покрытия завершила в 2023 году.

В то же время, покупка уже освоенной технологии способна сократить сроки: ICEYE приводит пример поставки Польши собственной радиолокационной системы менее чем за год. Однако это система наблюдения, а не новая сеть широкополосной связи.

Российское "Бюро 1440" опробовало первые аппараты "Рассвет-1" в 2023 году. К пакетным запускам перешло в 2026 году, а второй такой запуск компания объявила в июле. Еще в сентябре 2024 года РБК обнародовал предварительную оценку: 445 млрд рублей к 2030 году. По курсу на дату публикации это примерно $4,9 млрд.

План предусматривал 292 рабочих спутника и в общей сложности 383 запущены, включая аппараты на замену. Это предварительный финансовый план, а не подтвержденные фактические расходы. Для Украины показательны два обстоятельства: сеть нуждается в серийном производстве в течение нескольких лет, а ее бюджет должен включать замену аппаратов уже при развертывании.

Собственный спутник тоже нуждается в защите

Об опасном сближении российского "Космоса-2612" с ICEYE-X36 сообщило 5 ноября Reuters. Госдеп США охарактеризовал маневры как поведение, соответствующее операциям с оружием на орбите. Аналитик Integrity ISR Грег Гиллингер предположил, что это могла быть репетиция атаки.

В то же время само сближение не доказывает намерения атаковать. ICEYE-X36 продолжает работать. Речь идет о радиолокационном спутнике, а не об аппарате будущей системы связи Nokia и ICEYE.

Для украинского проекта вывод практический: в финансовом плане нужны резервные возможности, наблюдение за орбитальной обстановкой и способность пережить потерю части инфраструктуры.

Уменьшить зависимость могут также наземные каналы. К примеру, Militech Group разработала LTE-модем "ГРИМ" для беспилотных систем. Компания представила его на Brave1 еще в мае, а в ноябре сообщила DOU о формировании партий снабжения от 500 устройств в течение 2026 года.

Производитель заявляет дальность до 45 км, однако результат зависит от покрытия мобильных сетей, антенн и условий применения. Такой модем может обеспечивать резерв для отдельных задач, но сам нуждается в работоспособной наземной инфраструктуре. Экономический смысл такого подхода — распределять нагрузки между разными каналами и уменьшать последствия отказа каждого из них.

Что реально получить в 2027 году

При благоприятных условиях развертывание OBRIA может длиться от одного до двух лет, по оценке Рудоминского. Таким образом, появление последующих аппаратов и начало серийного развертывания в 2027 году возможны.

Непрерывное покрытие всей Украины в этот срок остается оптимистическим сценарием, требующим успешных испытаний, финансирования, производственной готовности и доступных запусков. Отдельное направление Nokia и ICEYE ориентируется на первые спутники в 2028 году.

Наиболее доступным ближайшим результатом для Украины является резервирование услуг нескольких операторов и постепенное наращивание национального контроля над оборудованием и управлением связью. Партнерская сеть позволяет разделить расходы, а собственная группировка требует долгосрочного инвестиционного решения.

Полную систему можно усилить с участием частного капитала, партнёрского финансирования и гарантов. Но ее целесообразность будет определять количество обеспеченных пользователей, доступность связи и стоимость ее поддержки в течение нескольких лет.

Однако при нынешней модели финансирования полноценный "свой Starlink" Украине пока не по карману. Собственная группировка требует сотен миллионов евро первоначальных вложений и постоянных затрат на эксплуатацию и замену спутников. Обнародованные планы пока не содержат подтвержденного финансирования, которое покрывало бы весь этот цикл.