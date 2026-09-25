Россияне пугают своим "Старлинком": сколько стоит система "Рассвет" и чем она реально угрожает Украине

Россия постепенно приближается к созданию собственного спутникового Интернета для армии. До конца июля 2026 года российские военные уже использовали спутники "Рассвет" для связи над Украиной в течение нескольких часов, по информации Главного управления разведки, обнародованной изданием Janes. Это еще не постоянное покрытие фронта, но уже больше, чем презентация будущего конкурента Starlink.

На разработку и первые серийные запуски ушло более пяти лет. Финансовые планы развития системы и обеспечения России спутниковым интернетом достигают примерно 515 млрд рублей — более $6 млрд. В то же время называть эту сумму уже потраченными деньгами некорректно: открытые источники не дают полного подтвержденного счета фактических инвестиций.

Dilo проанализировало, что уже умеет Рассвет, сколько будет стоить его развертывание, почему предыдущие российские проекты не стали конкурентами Starlink и какие возможности остаются для сдерживания новой военной угрозы.

Более пяти лет до первых серийных спутников

"Рассвет" создает компания "Бюро 1440", входящая в российский "ИКС Холдинг". Проект возник в конце 2020 года под названием "Мегафон 1440". Сначала речь шла об исследовании возможностей скоростной связи через низкоорбитальные спутники, впоследствии — о собственной системе с космическими аппаратами, пользовательскими терминалами и наземной инфраструктурой.

Первые три экспериментальных спутника запустили 27 июня 2023 года, следующие три — 17 мая 2024 года, по хронологии разработчика. В 2024 году компания также сообщила об испытаниях лазерной связи между спутниками и передаче данных со спутника на собственный наземный терминал. Для второго соединения использовали 5G NTN — технологии мобильной связи пятого поколения, адаптированные для работы через спутники.

К серийному развертыванию перешли в 2026 году. Первую партию из 16 аппаратов запустили 23 марта, вторую — в июле. По состоянию на август было запущено 32 серийных и шесть экспериментальных спутников, по данным ГУР, приведенным Janes.

Однако количество запусков не равно количеству исправных аппаратов. Анализ орбитальных данных Ukrainian International Strategy Center зафиксировал потерю одного серийного спутника, вошедшего в атмосферу 6 июня. Остальные аппараты поднимали на орбиту неравномерно. Причины этих отличий из открытых данных окончательно не установлены.

Это повод сомневаться в темпах развертывания, но не доказательство провала всей системы. Само пребывание ниже первоначально заявленной орбиты также не означает, что спутник не в состоянии передавать данные.

Компания продолжает демонстрации: в частности, сообщила об использовании связи 19 сентября для электронного голосования на выборах в Госдуму РФ в арктическом поселке. Но это заявление самого оператора, а не независящее доказательство непрерывной работы сети.

Более $6 млрд в планах — но сколько уже потрачено

В финансировании "Рассвета" важно разделять стартовые вложения, планируемый бюджет развертывания и фактические расходы. В октябре 2020 года "Мегафон" анонсировал 6 млрд рублей на исследование, разработку и испытание в течение двух лет. Это примерно $71 млн по текущему курсу (примерно 84,07 рубля за доллар). Объявление такого плана не подтверждает, что вся сумма была израсходована.

Отдельно известно об инвестиции ВТБ: в конце 2021 года банк вложил в проект 2 млрд рублей, получив 15% компании, по данным "Коммерсанта", — это эквивалент около $24 млн. Эти деньги не стоит автоматически прибавлять к начальным 6 млрд как к двум независимым статьям расходов: полной структуры финансирования нет.

Последующие планы уже измерялись сотнями миллиардов. В сентябре 2024 года РБК ознакомилось с проектом паспорта государственной программы, который предусматривал примерно 445 млрд рублей к 2030 году — около $5,3 млрд. Из них 329 млрд должна была обеспечить компания, 116 млрд — бюджетные механизмы поддержки.

В июне 2025 года появился другой финансовый горизонт. На группировку "Рассвет" и покрытие территории РФ спутниковым широкополосным интернетом в период с 2026 по 2036 год предполагалось 514,7 млрд рублей — примерно $6,12 млрд, по материалам нового национального проекта, обнародованными "Коммерсантом". Бюджетная составляющая составляла 207,7 млрд. рублей, или около $2,47 млрд.

Эти оценки нельзя составлять: они касаются разных версий планирования, сроков и состава работ. Так же 514,7 млрд рублей — не подтверждена стоимость уже построенной системы и не только цена спутников. Итак, публично известный масштаб финансовых намерений — несколько миллиардов долларов. Полной проверенной суммы фактических затрат с самого начала разработки нет.

Оценивая эти бюджеты, следует учитывать и коррупционные составляющие российской космической отрасли: например, в 2019 году даже Кремль признал хищение 11 млрд рублей из 91 млрд, выделенных на космодром "Восточный".

Не первый "российский Starlink": что было до "Рассвета"

Попытки создать свой глобальный спутниковый интернет начались задолго до первых запусков "Бюро 1440". В 2018 году Россия представила "Эфир" — систему из 288 спутников, которую планировали развернуть к 2025 году.

Впоследствии появилась более широкая программа "Сфера", объединившая различные направления: связь, наблюдение за Землей и другие космические услуги. Историю этих преобразований проследила Meduza. Еще одним проектом широкополосного доступа стал "Скиф", но на средних, а не низких орбитах. Его демонстрационный аппарат был запущен в октябре 2022 года.

Однако в июне 2025 года руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов подтвердил журналистам ComNews, что "Скиф" и система интернет вещей (IoT) "Марафон" не вошли в новый национальный космический проект.

Поэтому "Рассвет" можно условно назвать третьей обширной концепцией спутниковой широкополосной связи после "Эфира" и "Скифа". Но это не три одинаковых попытки: системы имели разные орбиты, архитектуру и место в государственных программах. "Сфера" вообще была зонтичной программой, а не отдельным аналогом Starlink.

Главное отличие нынешнего проекта — переход от демонстрационных аппаратов к серийным партиям. Главный вопрос — сможет ли Россия превратить эти партии в постоянно доступную сеть.

Чем "Рассвет" уступает Starlink

По принципу работы сравнение со Starlink оправдано. Обе системы используют низкоорбитальные спутники — вращающиеся аппараты сравнительно близко к Земле. Благодаря этому сигнал между спутником и наземным терминалом проходит быстрее, чем в системах с далёкими геостационарными спутниками. Это важно для видеосвязи и управления беспилотниками.

Однако для непрерывного покрытия требуется сеть спутников, передающих обслуживание пользователя друг другу. Поэтому подобный принцип работы еще не означает одинаковой готовности "Рассвета" и Starlink.

Разработчик "Рассвета" заявляет скорость до 1 Гбит/с, задержку до 70 миллисекунд и целевую высоту орбиты 800 км. Это проектные свойства. Их нельзя преподносить как подтвержденное качество массовой услуги.

Для Starlink уже есть статистика эксплуатации. Например, в отчете о развитии сети за июль 2025 года компания сообщала о медианной скорости загрузки почти 200 Мбит/с в часы наибольшей нагрузки среди более двух миллионов активных клиентов в США.

Сравнивать российское "до 1 Гбит/с" с медианными 200 Мбит/с и делать вывод о пятикратном преимуществе неправильно. В первом случае речь идет о заявленном верхнем пределе, во втором — об измеренном показателе большой сети.

Еще более важно покрытие. Отдельный низкоорбитальный спутник проходит быстро над пользователем. Для непрерывной связи требуются следующие аппараты и надежное переключение между ними. Поэтому несколько десятков спутников не обеспечивают автоматически тот же сервис, что развернутая многотысячная сеть.

По начальному масштабу сотни аппаратов "Рассвет" уместнее сравнивать также с OneWeb. Eutelsat описывает его первое поколение как группировку из 654 спутников на высоте 1200 км. Однако и здесь самое количество не определяет пропускной способности: важные характеристики аппаратов, орбиты, терминалы и наземная сеть.

Лазерная связь между спутниками — перспективная составляющая "Рассвета", которая уменьшает зависимость от большого количества наземных шлюзов. Но это не уникальное российское преимущество: Starlink также использует оптические межспутниковые каналы.

Для Кремля главный потенциальный выигрыш другой — контроль над собственной системой, доступ к которой не будет зависеть от решений иностранного оператора.

Собственный интернет для фронта: зачем Кремлю "Рассвет"

Чтобы стать опасным для Украины, "Рассвету" не нужно превосходить Starlink по количеству клиентов или глобальной скорости. Представитель ГУР в комментарии Janes назвал среди потенциальных применений передачу данных в реальном времени и управление разведывательными и ударными беспилотниками.

Для армии это означает возможность быстрее обмениваться видео, координировать подразделения и поддерживать связь там, где отсутствует или повреждена наземная инфраструктура. Собственный оператор также разрешает России определять приоритеты обслуживания военных пользователей. Это аналитический вывод из модели управления системой, а не подтверждение того, что такой режим уже работает в полном масштабе.

В то же время, спутник в космосе — лишь часть решения. Требуются доступные терминалы, их питание, интеграция с техникой и стабильный канал во время движения. В материале Радио Свобода эксперты обращают внимание на габариты российских терминалов и неопределенность по их массовому производству.

Терминал автомобиля или командного пункта нельзя автоматически перенести на небольшой дрон. Сообщение о нескольких часах военной связи также не доказывает систематического боевого управления ударными беспилотниками из-за "Рассвета".

Для стран партнеров потенциальная угроза шире украинского фронта. В случае масштабирования сети Россия получит дополнительную автономную инфраструктуру для войск, кораблей и беспилотных платформ вне своей территории.

"Рассвет" может усилить российскую военную связь, но сама по себе не дает возможности перехватывать иностранные сети или наблюдать за всей Землей. Его задача — передавать данные, а не определять координаты, как это делает российская навигационная система ГЛОНАСС, аналог GPS, или фотографировать земную поверхность, как спутники оптической разведки.

Построить недостаточно: сколько будет стоить поддержка

Даже успешное развертывание не завершит затраты. В техническом интервью представитель "Бюро 1440" называл пятилетний срок эксплуатации спутников. Его ограничивают, в частности, ресурс батареи и запас топлива.

Если взять группировку из 292 аппаратов и предположить, что каждый будет работать пять лет, для поддержания постоянной численности в долгосрочном среднем нужно заменять около 58 спутников ежегодно. Это простой расчет, а не официальный график: на практике замены будут происходить партиями, а аварии могут увеличить потребность.

Не случайно план, обнародованный РБК в 2024 году, предусматривал 383 запущенных аппарата к 2030 году, но только 292 в составе группировки. Еще 91 предназначался для замены выбывающих. К производству новых спутников прилагаются запуски, управление полетами, наземные станции, программное обеспечение, персонал и поддержка терминалов.

Надежной открытой оценки ежегодных эксплуатационных расходов "Рассвета" нет. Делить весь многолетний бюджет на количество аппаратов и называть результат ценой одного спутника тоже некорректно: программа охватывает гораздо больше работ.

Экономический вызов для России — создать не разовую партию, а постоянный цикл производства, запусков и замены. Технический успех отдельного спутника этого еще не гарантирует.

Можно ли ограничить или уничтожить "Рассвет"

Единого способа гарантированно "выключить" такую систему нет. Следует различать сдерживание ее развития, временное нарушение связи и физическое разрушение аппаратов. Первое направление — санкции и экспортный контроль.

В ГУР, комментируя проект Janes, прямо указывали на возможные трудности России с доступом к компонентам, технологиям и оборудованию. Ограничение поставок и контроль посредников может повышать стоимость и задерживать серийное производство. Но само наличие санкций не доказывает, что поставки прекратились.

Второе направление — международное регулирование. Международный союз электросвязи координирует использование частот и орбитальных ресурсов, а национальные администрации отвечают за лицензирование. Эти механизмы важны для правового и коммерческого давления, но они не являются техническим выключателем российских спутников.

Третье направление — средства противодействия связи. Радиоэлектронное действие в принципе может нарушать спутниковые соединения, но эффективность зависит от конкретной системы и условий. Открытых данных недостаточно, чтобы обещать надежное подавление всей сети "Рассвет".

Физическое уничтожение спутников технически возможно, но это отдельная, сложная и рискованная категория действий. Разрушение аппаратов может создавать осколки, опасные для других космических объектов. Международный комитет Красного Креста отмечает, что при оценке законности атак нужно учитывать предполагаемый ущерб гражданским, в частности косвенные последствия и космический мусор.

Итак, "сбить спутники" — не простой универсальный рецепт. Из военного использования системы также не вытекает автоматическая правомерность какой-либо атаки на все связанные с ней объекты.

Опасность будет расти вместе с сетью

По состоянию на сентябрь 2026 года "Рассвет" уже не только обещание, но еще не полноценная замена Starlink. Россия показала способность создавать и запускать серийные аппараты. Ей еще предстоит доказать, что она может обеспечить непрерывное покрытие, массовый выпуск терминалов и регулярное пополнение группировки.

Коммерческий старт заявляют на 2027 год, но это план разработчика, а не гарантированная дата полной готовности. Ограниченное военное использование может расширяться раньше, чем появится полноценная гражданская услуга.

Для Украины ключевой вопрос — не то, когда Россия догонит Илона Маска. Более важно, когда ее собственная сеть станет достаточно надежной и массовой, чтобы заметно усилить армию. Именно этот порог, а не рекламная скорость интернета или очередная цифра запусков будет определять реальную угрозу.