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Оборонная промышленность
Дата публикации

Россияне пугают своим "Старлинком": сколько стоит система "Рассвет" и чем она реально угрожает Украине

Россия постепенно приближается к созданию собственного спутникового Интернета для армии.
На разработку и первые серийные запуски ушло более пяти лет. Коллаж: Dilo

Россия постепенно приближается к созданию собственного спутникового Интернета для армии. До конца июля 2026 года российские военные уже использовали спутники "Рассвет" для связи над Украиной в течение нескольких часов, по информации Главного управления разведки, обнародованной изданием Janes. Это еще не постоянное покрытие фронта, но уже больше, чем презентация будущего конкурента Starlink.

На разработку и первые серийные запуски ушло более пяти лет. Финансовые планы развития системы и обеспечения России спутниковым интернетом достигают примерно 515 млрд рублей  более $6 млрд. В то же время называть эту сумму уже потраченными деньгами некорректно: открытые источники не дают полного подтвержденного счета фактических инвестиций.

Dilo проанализировало, что уже умеет Рассвет, сколько будет стоить его развертывание, почему предыдущие российские проекты не стали конкурентами Starlink и какие возможности остаются для сдерживания новой военной угрозы.

Более пяти лет до первых серийных спутников

"Рассвет" создает компания "Бюро 1440", входящая в российский "ИКС Холдинг". Проект возник в конце 2020 года под названием "Мегафон 1440". Сначала речь шла об исследовании возможностей скоростной связи через низкоорбитальные спутники, впоследствии  о собственной системе с космическими аппаратами, пользовательскими терминалами и наземной инфраструктурой.

Первые три экспериментальных спутника запустили 27 июня 2023 года, следующие три  17 мая 2024 года, по хронологии разработчика. В 2024 году компания также сообщила об испытаниях лазерной связи между спутниками и передаче данных со спутника на собственный наземный терминал. Для второго соединения использовали 5G NTN  технологии мобильной связи пятого поколения, адаптированные для работы через спутники.

К серийному развертыванию перешли в 2026 году. Первую партию из 16 аппаратов запустили 23 марта, вторую  в июле. По состоянию на август было запущено 32 серийных и шесть экспериментальных спутников, по данным ГУР, приведенным Janes.

Однако количество запусков не равно количеству исправных аппаратов. Анализ орбитальных данных Ukrainian International Strategy Center зафиксировал потерю одного серийного спутника, вошедшего в атмосферу 6 июня. Остальные аппараты поднимали на орбиту неравномерно. Причины этих отличий из открытых данных окончательно не установлены.

Это повод сомневаться в темпах развертывания, но не доказательство провала всей системы. Само пребывание ниже первоначально заявленной орбиты также не означает, что спутник не в состоянии передавать данные.

Компания продолжает демонстрации: в частности, сообщила об использовании связи 19 сентября для электронного голосования на выборах в Госдуму РФ в арктическом поселке. Но это заявление самого оператора, а не независящее доказательство непрерывной работы сети.

Более $6 млрд в планах — но сколько уже потрачено

В финансировании "Рассвета" важно разделять стартовые вложения, планируемый бюджет развертывания и фактические расходы. В октябре 2020 года "Мегафон" анонсировал 6 млрд рублей на исследование, разработку и испытание в течение двух лет. Это примерно $71 млн по текущему курсу (примерно 84,07 рубля за доллар). Объявление такого плана не подтверждает, что вся сумма была израсходована.

Отдельно известно об инвестиции ВТБ: в конце 2021 года банк вложил в проект 2 млрд рублей, получив 15% компании, по данным "Коммерсанта",  это эквивалент около $24 млн. Эти деньги не стоит автоматически прибавлять к начальным 6 млрд как к двум независимым статьям расходов: полной структуры финансирования нет.

Последующие планы уже измерялись сотнями миллиардов. В сентябре 2024 года РБК ознакомилось с проектом паспорта государственной программы, который предусматривал примерно 445 млрд рублей к 2030 году  около $5,3 млрд. Из них 329 млрд должна была обеспечить компания, 116 млрд  бюджетные механизмы поддержки.

В июне 2025 года появился другой финансовый горизонт. На группировку "Рассвет" и покрытие территории РФ спутниковым широкополосным интернетом в период с 2026 по 2036 год предполагалось 514,7 млрд рублей  примерно $6,12 млрд, по материалам нового национального проекта, обнародованными "Коммерсантом". Бюджетная составляющая составляла 207,7 млрд. рублей, или около $2,47 млрд.

Эти оценки нельзя составлять: они касаются разных версий планирования, сроков и состава работ. Так же 514,7 млрд рублей  не подтверждена стоимость уже построенной системы и не только цена спутников. Итак, публично известный масштаб финансовых намерений  несколько миллиардов долларов. Полной проверенной суммы фактических затрат с самого начала разработки нет.

Оценивая эти бюджеты, следует учитывать и коррупционные составляющие российской космической отрасли: например, в 2019 году даже Кремль признал хищение 11 млрд рублей из 91 млрд, выделенных на космодром "Восточный".

Не первый "российский Starlink": что было до "Рассвета"

Попытки создать свой глобальный спутниковый интернет начались задолго до первых запусков "Бюро 1440". В 2018 году Россия представила "Эфир"  систему из 288 спутников, которую планировали развернуть к 2025 году.

Впоследствии появилась более широкая программа "Сфера", объединившая различные направления: связь, наблюдение за Землей и другие космические услуги. Историю этих преобразований проследила Meduza. Еще одним проектом широкополосного доступа стал "Скиф", но на средних, а не низких орбитах. Его демонстрационный аппарат был запущен в октябре 2022 года.

Однако в июне 2025 года руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов подтвердил журналистам ComNews, что "Скиф" и система интернет вещей (IoT) "Марафон" не вошли в новый национальный космический проект.

Поэтому "Рассвет" можно условно назвать третьей обширной концепцией спутниковой широкополосной связи после "Эфира" и "Скифа". Но это не три одинаковых попытки: системы имели разные орбиты, архитектуру и место в государственных программах. "Сфера" вообще была зонтичной программой, а не отдельным аналогом Starlink.

Главное отличие нынешнего проекта  переход от демонстрационных аппаратов к серийным партиям. Главный вопрос — сможет ли Россия превратить эти партии в постоянно доступную сеть.

Чем "Рассвет" уступает Starlink

По принципу работы сравнение со Starlink оправдано. Обе системы используют низкоорбитальные спутники — вращающиеся аппараты сравнительно близко к Земле. Благодаря этому сигнал между спутником и наземным терминалом проходит быстрее, чем в системах с далёкими геостационарными спутниками. Это важно для видеосвязи и управления беспилотниками.

Однако для непрерывного покрытия требуется сеть спутников, передающих обслуживание пользователя друг другу. Поэтому подобный принцип работы еще не означает одинаковой готовности "Рассвета" и Starlink.

Разработчик "Рассвета" заявляет скорость до 1 Гбит/с, задержку до 70 миллисекунд и целевую высоту орбиты 800 км. Это проектные свойства. Их нельзя преподносить как подтвержденное качество массовой услуги.

Для Starlink уже есть статистика эксплуатации. Например, в отчете о развитии сети за июль 2025 года компания сообщала о медианной скорости загрузки почти 200 Мбит/с в часы наибольшей нагрузки среди более двух миллионов активных клиентов в США.

Сравнивать российское "до 1 Гбит/с" с медианными 200 Мбит/с и делать вывод о пятикратном преимуществе неправильно. В первом случае речь идет о заявленном верхнем пределе, во втором — об измеренном показателе большой сети.

Еще более важно покрытие. Отдельный низкоорбитальный спутник проходит быстро над пользователем. Для непрерывной связи требуются следующие аппараты и надежное переключение между ними. Поэтому несколько десятков спутников не обеспечивают автоматически тот же сервис, что развернутая многотысячная сеть.

По начальному масштабу сотни аппаратов "Рассвет" уместнее сравнивать также с OneWeb. Eutelsat описывает его первое поколение как группировку из 654 спутников на высоте 1200 км. Однако и здесь самое количество не определяет пропускной способности: важные характеристики аппаратов, орбиты, терминалы и наземная сеть.

Лазерная связь между спутниками  перспективная составляющая "Рассвета", которая уменьшает зависимость от большого количества наземных шлюзов. Но это не уникальное российское преимущество: Starlink также использует оптические межспутниковые каналы.

Для Кремля главный потенциальный выигрыш другой  контроль над собственной системой, доступ к которой не будет зависеть от решений иностранного оператора.

Собственный интернет для фронта: зачем Кремлю "Рассвет"

Чтобы стать опасным для Украины, "Рассвету" не нужно превосходить Starlink по количеству клиентов или глобальной скорости. Представитель ГУР в комментарии Janes назвал среди потенциальных применений передачу данных в реальном времени и управление разведывательными и ударными беспилотниками.

Для армии это означает возможность быстрее обмениваться видео, координировать подразделения и поддерживать связь там, где отсутствует или повреждена наземная инфраструктура. Собственный оператор также разрешает России определять приоритеты обслуживания военных пользователей. Это аналитический вывод из модели управления системой, а не подтверждение того, что такой режим уже работает в полном масштабе.

В то же время, спутник в космосе — лишь часть решения. Требуются доступные терминалы, их питание, интеграция с техникой и стабильный канал во время движения. В материале Радио Свобода эксперты обращают внимание на габариты российских терминалов и неопределенность по их массовому производству.

Терминал автомобиля или командного пункта нельзя автоматически перенести на небольшой дрон. Сообщение о нескольких часах военной связи также не доказывает систематического боевого управления ударными беспилотниками из-за "Рассвета".

Для стран партнеров потенциальная угроза шире украинского фронта. В случае масштабирования сети Россия получит дополнительную автономную инфраструктуру для войск, кораблей и беспилотных платформ вне своей территории.

"Рассвет" может усилить российскую военную связь, но сама по себе не дает возможности перехватывать иностранные сети или наблюдать за всей Землей. Его задача  передавать данные, а не определять координаты, как это делает российская навигационная система ГЛОНАСС, аналог GPS, или фотографировать земную поверхность, как спутники оптической разведки.

Построить недостаточно: сколько будет стоить поддержка

Даже успешное развертывание не завершит затраты. В техническом интервью представитель "Бюро 1440" называл пятилетний срок эксплуатации спутников. Его ограничивают, в частности, ресурс батареи и запас топлива.

Если взять группировку из 292 аппаратов и предположить, что каждый будет работать пять лет, для поддержания постоянной численности в долгосрочном среднем нужно заменять около 58 спутников ежегодно. Это простой расчет, а не официальный график: на практике замены будут происходить партиями, а аварии могут увеличить потребность.

Не случайно план, обнародованный РБК в 2024 году, предусматривал 383 запущенных аппарата к 2030 году, но только 292 в составе группировки. Еще 91 предназначался для замены выбывающих. К производству новых спутников прилагаются запуски, управление полетами, наземные станции, программное обеспечение, персонал и поддержка терминалов.

Надежной открытой оценки ежегодных эксплуатационных расходов "Рассвета" нет. Делить весь многолетний бюджет на количество аппаратов и называть результат ценой одного спутника тоже некорректно: программа охватывает гораздо больше работ.

Экономический вызов для России  создать не разовую партию, а постоянный цикл производства, запусков и замены. Технический успех отдельного спутника этого еще не гарантирует.

Можно ли ограничить или уничтожить "Рассвет"

Единого способа гарантированно "выключить" такую систему нет. Следует различать сдерживание ее развития, временное нарушение связи и физическое разрушение аппаратов. Первое направление  санкции и экспортный контроль.

В ГУР, комментируя проект Janes, прямо указывали на возможные трудности России с доступом к компонентам, технологиям и оборудованию. Ограничение поставок и контроль посредников может повышать стоимость и задерживать серийное производство. Но само наличие санкций не доказывает, что поставки прекратились.

Второе направление  международное регулирование. Международный союз электросвязи координирует использование частот и орбитальных ресурсов, а национальные администрации отвечают за лицензирование. Эти механизмы важны для правового и коммерческого давления, но они не являются техническим выключателем российских спутников.

Третье направление  средства противодействия связи. Радиоэлектронное действие в принципе может нарушать спутниковые соединения, но эффективность зависит от конкретной системы и условий. Открытых данных недостаточно, чтобы обещать надежное подавление всей сети "Рассвет".

Физическое уничтожение спутников технически возможно, но это отдельная, сложная и рискованная категория действий. Разрушение аппаратов может создавать осколки, опасные для других космических объектов. Международный комитет Красного Креста отмечает, что при оценке законности атак нужно учитывать предполагаемый ущерб гражданским, в частности косвенные последствия и космический мусор.

Итак, "сбить спутники"  не простой универсальный рецепт. Из военного использования системы также не вытекает автоматическая правомерность какой-либо атаки на все связанные с ней объекты.

Опасность будет расти вместе с сетью

По состоянию на сентябрь 2026 года "Рассвет" уже не только обещание, но еще не полноценная замена Starlink. Россия показала способность создавать и запускать серийные аппараты. Ей еще предстоит доказать, что она может обеспечить непрерывное покрытие, массовый выпуск терминалов и регулярное пополнение группировки.

Коммерческий старт заявляют на 2027 год, но это план разработчика, а не гарантированная дата полной готовности. Ограниченное военное использование может расширяться раньше, чем появится полноценная гражданская услуга.

Для Украины ключевой вопрос  не то, когда Россия догонит Илона Маска. Более важно, когда ее собственная сеть станет достаточно надежной и массовой, чтобы заметно усилить армию. Именно этот порог, а не рекламная скорость интернета или очередная цифра запусков будет определять реальную угрозу.

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