Украина разрабатывает собственную спутниковую сеть связи: сколько нужно денег и времени

Украинская компания Himera вместе с датской GomSpace развивает проект национальной спутниковой сети защищенной связи OBRIA. Для ее полноценного развертывания понадобится не менее 100 спутников и сотни миллионов евро. По оптимистическому сценарию создать систему могут за 2–3 года.

Как пишет Dilo, пропланы, стоимость и сроки реализации проекта в интервью Defense Express рассказал вице-президент направления спутниковых технологий Himera Дмитрий Хмара.

Сколько спутников нужно Украине

Для полноценного покрытия территории Украины компания планирует вывести на орбиту не менее 100 спутников. Они должны обеспечивать круглосуточную связь в любой точке страны, в частности, для нужд критической инфраструктуры.

Предварительно рассматривается размещение аппаратов на низкой околоземной орбите – ориентировочно на высоте 500 км. Такой вариант должен обеспечить меньшую задержку сигнала.

В то же время, окончательная конфигурация будущей спутниковой группировки еще не определена.

Сколько будет стоить проект

Разработку финансируют исключительно частные инвесторы. Государственные средства в проект пока не вкладывались.

В будущем Himera планирует привлекать финансирование европейских фондов. Общая потребность в инвестициях оценивается в сотни миллионов евро.

По словам Хмары, проект является масштабным и требует участия нескольких партнеров. Компания Himera не сможет реализовать его самостоятельно. В то же время, украинское государство знает о разработке, а среди заинтересованных структур есть Министерство обороны и другие государственные организации.

Что известно о первом спутнике OBRIA NANO

Первым практическим шагом стал вывод на орбиту тестового спутника OBRIA NANO. Он был запущен 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Аппарат имеет формат CubeSat 8U, весит около 10 кг и был изготовлен в Дании. В настоящее время он проходит проверку бортовых систем и настройку оборудования.

Пока спутником управляет датская компания GomSpace. В дальнейшем управление планируется полностью передать украинской стороне. На этом этапе разработчики тестируют технологии и отрабатывают навыки управления, которые пригодятся для эксплуатации будущей группировки.

Где будут производить спутники и терминалы

По плану Himera первые серийные спутники могут собирать в Европе. В то же время компания намерена постепенно локализовать производство аппаратов и терминалов в Украине.

Серийные спутники будут значительно больше тестового OBRIA NANO: их ориентировочная масса составит около 250 кг против 10 кг у первого аппарата.

Одним из вызовов для проекта является создание терминалов спутниковой связи. По словам представителя Himera, это технологически сложное оборудование, а производители на мировом рынке уже сталкиваются с трудностями в обеспечении спроса.

Когда заработает украинская спутниковая сеть

По оценке Дмитрия Хмары, подобные спутниковые проекты в мире обычно реализуются в течение 5–7 лет. Однако Himera рассчитывает на более быстрый сценарий.

Оптимистический срок развертывания украинской сети – 2–3 года . В то же время, сроки будут зависеть от доступности компонентов, производственных мощностей, готовности терминалов и темпов развития технологий.

Ранее сообщалось, что Россия уже использует над территорией Украины новую спутниковую сеть Рассвет, которую позиционирует как собственный аналог Starlink. Система применяется для военной связи и может сделать российские ударные и разведывательные дроны более точными и сложными для глушения.