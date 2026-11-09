Рынок труда в Польше: в каких секторах наблюдается наибольший спрос на работников

Польский бизнес постепенно переходит от сокращения персонала к стабилизации занятости, однако восстановление происходит неравномерно. В третьем квартале 2026 г. численность работников в производстве военной и железнодорожной техники выросла на 2,8%, тогда как автопром потерял 3,3% персонала. В то же время, компании не спешат повышать зарплаты, сдерживая затраты на фоне ускорения инфляции.

Об этом сообщает компания по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные октябрьского отчета Национального банка Польши (NBP), статистической отчетности GUS и мониторинга ключевых отраслей польской экономики .

Оборонные и инфраструктурные проекты становятся драйверами рынка труда в Польше.

По данным опроса NBP, прогнозы по занятости на четвертый квартал несколько улучшились. Баланс ожиданий польского бизнеса вырос с 14,5 п. п. во втором квартале до 15 п. п. в третьем. Около 23% опрошенных компаний планировали увеличить количество работников, сокращать персонал собиралось около 8%.

В то же время, расчеты Gremi Personal на основе данных GUS свидетельствуют о замедлении сокращения занятости в бизнес-секторе Польши. В третьем квартале она уменьшилась на 0,6% в годовом исчислении, или на 38,3 тыс. человек. Среднемесячная численность работников составила 6,704 млн. Для сравнения, в 2025 году и первой половине 2026-го сокращение стабильно составило 0,8% год к году, или более 50 тыс. человек.

Самая показательная разница по сферам деятельности – в промышленности. В перерабатывающем секторе среднемесячная занятость в третьем квартале снизилась на 1,2% год к году – на 29 тыс. человек, до 2,36 млн. человек.

В то же время, в производстве другого транспортного оборудования, к которому относятся военная техника, железнодорожный подвижной состав, судо- и авиастроение, количество работников выросло на 2,8% – до 60,3 тыс. В производстве промышленного оборудования, инфраструктурной и специализированной техники прирост составил 2,4% (до 126 тыс. человек). Еще на 3,9% увеличилась занятость в производстве компьютеров, потребительской электроники и оптического оборудования.

Эти направления в значительной степени связаны с потребностями оборонной и инфраструктурной отраслей. Государственные заказы стимулируют инвестиции, расширение производственных мощностей и найм персонала, прежде всего технических специалистов. В конце октября этот тренд подтвердили три оборонных компании государственного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa, объявив об инвестиционных проектах почти на 1,3 млрд злотых при поддержке государства и создании новых рабочих мест.

В автопроме же среднемесячная занятость в третьем квартале сократилась на 3,3% год к году – на 6,7 тыс. человек, до 194,7 тыс. В производстве электрооборудования, в частности бытовой техники, снижение составило 0,9% (до 114 тыс. работников). В первую очередь сокращаются продажи легковых автомобилей, в то время как производство автобусов и грузовиков растет. Это также отражает влияние инфраструктурных проектов на промышленность.

В то же время, польские производители бытовой техники теряют позиции на рынке ЕС из-за конкуренции с китайскими поставщиками. Ранее профильные ассоциации сообщали о значительном сокращении персонала на заводах этой отрасли.

Существенное снижение занятости зафиксировано также в мебельной и легкой промышленности соответственно на 6,3% (до 75 тыс. человек) и 5,5% (до 136,3 тыс.). В то же время в розничной торговле количество работников выросло на 0,7% (до 741 тыс.), а в HoReCa – на 1,4% (до 169,7 тыс.).

«Позитивные сигналы NBP и GUS по поводу занятости в бизнес-секторе пока слабы, но они показывают изменение тенденции. Наш индекс NEI зафиксировал эту тенденцию еще во втором квартале 2026 года. В то же время, польская промышленность развивается неравномерно: спрос на работников перераспределяется между отраслями, а компании становятся более осторожными в расходах на персонал», – отмечает Евгений Кириченко, основатель компании и аналитического центра Gremi Personal.

Что с зарплатами

По опросу NBP, доля предприятий, планировавших увеличить зарплаты в следующем квартале, снизилась с 28,1% во втором квартале до 25,7% в третьем.

«Бизнес не торопится повышать зарплату. Тенденция к замедлению их роста наблюдается еще со второй половины 2025 года. Небольшое ускорение в третьем квартале может быть связано с ростом инфляции, в частности, из-за подорожания энергоносителей на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе», – объясняет Кириченко.

В частности, по расчетам Gremi Personal на основе данных GUS, средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в третьем квартале составила 9345 злотых брутто. За год она выросла на 6,1% или на 537 злотых. Для сравнения, во втором квартале годовой прирост составил 5,7%.

Одним из факторов давления на зарплатную динамику стало ускорение инфляции после войны с Ираном в марте 2026 года. Если в феврале его годовой показатель составлял 2,1%, то в сентябре достиг 4,1%.

При этом в сентябре годовой рост зарплат замедлился до 5,9%, что ниже среднего показателя квартала. За девять месяцев 2026 года средняя номинальная зарплата в бизнес-секторе выросла на 6% год к году против 8,2% за аналогичный период прошлого года.

По данным Gremi Personal, компании пытаются удержать ключевых работников, но в то же время контролируют фонд оплаты труда из-за роста других расходов. При этом спрос на персонал остается, но становится более избирательным.

«Даже при общем охлаждении рынка многие компании не могут закрыть вакансии. Снижение спроса не означает, что квалифицированных специалистов стало легче обнаружить. Больше кадровые потребности возрастают в оборонной промышленности, отдельных направлениях машиностроения, логистике, розничной торговле и HoReCa. Автопром, легкая промышленность и мебельное производство продолжают сокращать персонал. В логистике часть спроса закрывают благодаря гибким формам занятости, в частности, привлечению иностранцев, среди которых много украинцев», – подчеркивает Кириченко.

До конца года Gremi Personal ожидает дальнейшую стабилизацию общей занятости без массового расширения штатов. Спрос на работников будет и дальше перераспределяться между отраслями: будет расти в отдельных направлениях машиностроения, производстве транспортной и оборонной техники, тогда как предприятия, сталкивающиеся с усилением конкуренции и сокращением заказов, будут продолжать оптимизировать персонал.

Аналитики прогнозируют, что повышение зарплат будет оставаться умеренным, а приоритетом бизнеса будет удержание ключевых специалистов.

Напомним, украинцы все чаще ищут краткосрочную работу в Польше сроком на несколько месяцев с возможностью вернуться домой. Эта тенденция совпадает с потребностями самого польского бизнеса, где оборот сегмента временной работы во II квартале 2026 г. вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,159 млрд злотых.