Для перевозчиков пищевой продукции изменили правила бронирования очереди на границе

Правительство разрешило автомобильным перевозчикам пищевой продукции с особыми условиями транспортировки заранее бронировать место в электронной очереди на границе без номера таможенной декларации. Это должно сократить время ожидания загруженных рефрижераторов и расходы по перевозке.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики и продовольствия.

Кого касаются новые правила

Бронировать место в электронной очереди без номера таможенной декларации смогут перевозчики, вывозящие товары из Украины по специализированным грузовикам. Речь идет об изотермических автомобилях, рефрижераторах, ледниках и транспорте с подогревом.

Новый порядок будет действовать во время военного положения, но не дольше, чем продлится экспериментальный проект "Электронная очередь пересечения границы".

Ранее для бронирования очереди перевозчик должен был указать номер таможенной декларации, оформляемой после загрузки автомобиля. Поэтому машины с скоропортящимися продуктами могли ждать на границе загруженными.

При таком ожидании перевозчики тратят больше топлива, ведь должны поддерживать нужную температуру внутри специализированного транспорта. Долгое пребывание в очереди также создает риск ухудшения качества продукции.

"Когда загруженный рефрижератор несколько суток ожидает пересечения границы, это дополнительные затраты, которые в конечном счете влияют на конкурентоспособность украинской продукции", – отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее Кабмин ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание для грузов с импортным горючим. Новые правила должны сократить задержки поставок горючего в Украину, которые на отдельных западных переходах достигают недели и больше.