Не существующая вакансия: как проверить работодателя в Польше и не потерять легальный статус

В Польше расследуют схему, при которой из-за компаний без реальной хозяйственной деятельности регистрировали заявления о поручении работы иностранцам. По данным Окружной прокуратуры в Лодзи, на 130 таких фиктивных компаний зарегистрировали 11 485 ложных заявлений. Такие документы могут служить основанием для пересечения границы и получения рабочих виз, поэтому фактически создавали видимость трудоустройства, за которым не стояли ни работодатель, ни вакансия. В схеме фигурируют, в том числе, устроители-украинцы.

Как пишет Dilo, в этом контексте международная компания по трудоустройству Gremi Personal обращает внимание на риски для украинцев, которые ищут работу в Польше через посредников.

Там отмечают, что фактически людям предлагали формальное основание для въезда и пребывания, за которым не стоял ни работодатель, ни вакансия.

По оценке компании, главная угроза в упомянутой ситуации заключается в том, что о фиктивности работодателя работник может узнать только по приезде, когда средства уже потрачены, а законность пребывания в стране под вопросом. Поэтому единственная надежная защита — проверить и агентство по трудоустройству и работодателя еще до выезда из Украины.

Как не попасть на фиктивных работодателей

Прежде специалисты советуют проверить агентство труда в польском Национальном реестре агентств занятости (KRAZ), а данные непосредственного работодателя — в Центральном реестре и информации о хозяйственной деятельности (CEIDG) или Национальном судебном реестре (KRS), сверив название, регистрационные данные и адрес.

Однако запись в реестре не гарантирует, что компания реально работает и имеет заявленную вакансию. Поэтому дополнительно требуется проект договора, название предприятия, где будет работать человек, адрес рабочего места и информацию о том, кто будет выплачивать зарплату.

Тревожным сигналом является отказ посредника назвать работодателя. Законное предложение всегда предусматривает конкретное предприятие, на которое работника нанимают. Также настораживать должно предложение оформить приглашение без участия самого предприятия, то есть без договора и подтверждения от работодателя. В таких случаях от предложения лучше отказаться.

"Реестры и договор — это минимум, который нужно проверить до выезда. Если этот шаг пропустить, последствия могут быть серьезными даже для человека, который не знал об обмане. То, что он пострадал, не снимает рисков для его документов и статуса в Польше", — отмечают в Gremi Personal.

В то же время специалисты отмечают: закон по-разному оценивает тех, кого ввели в заблуждение, и тех, кто сознательно купил документ.

Если украинец искал реальную работу и стал жертвой мошенников, уголовное наказание ему, как правило, не угрожает, но проблемы остаются: человек теряет средства, уплаченные посреднику, и не получает обещанной вакансии. Заявление, зарегистрированное на несуществующего работодателя, и виза, полученная на его основании, не подтверждают законность трудоустройства, что усложняет получение или продление разрешения на временное проживание (zezwolenie na pobyt czasowy). Также из-за отсутствия официальной занятости сведения о доходах и взносах в ZUS не соответствуют реальности, поэтому заработок и страховой стаж подтвердить сложно, а защитить свои права в случае невыплаты зарплаты еще сложнее.

"Если по приезду выяснилось, что вакансии не существует, нужно сохранить переписку с посредником, объявление, копии документов и подтверждение оплаты для обращения в компетентные органы или юридическую помощь. Пользоваться документами, о несоответствии которых уже стало известно, не следует", — подчеркивают в Gremi Personal.

Когда грозит уголовная ответственность

Совершенно иная ситуация возникает, если иностранец сознательно купил заявление о поручении работы от имени фиктивной компании. В таком случае он рискует попасть под уголовную ответственность: статья 270 § 1 Уголовного кодекса Польши предусматривает использование поддельного документа в качестве настоящего лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Кроме того, иностранцу могут отказать во въезде или принять решение об обязательстве вернуться, которое может содержать запрет на повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

Такие последствия не автоматически, учитывают обстоятельства дела и основания пребывания лица.

В Gremi Personal отмечают, что проверка агентств труда контролирующими органами в Польше на сегодняшний день усилились. Однако выявление и прекращение непрозрачных практик не означает, что риски исчезли. Поэтому в компании советуют украинцам при поиске работы отдавать предпочтение крупным агентствам с подтвержденной репутацией, прозрачными процедурами найма и понятными условиями сотрудничества.

"Проверка компании, реальности вакансии и документов к выезду помогает снизить риски и защитить свои права", - резюмируют в Gremi Personal.

Ранее сообщалось, что почти 70% иностранных работников в Польше, которые трудоустраивались через агентства занятости, лично столкнулись с непрозрачными схемами начисления или оформления зарплат. При этом 57,8% респондентов почувствовали уже несколько подобных практик.