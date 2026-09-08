Высокие зарплаты с подвохом: как агентства в Польше обманывают трудовых мигрантов

Около 70% иностранных работников в Польше, которые трудоустраивались через агентства занятости, лично столкнулись с непрозрачными схемами начисления или оформления зарплат. При этом 57,8% респондентов почувствовали уже несколько подобных практик.

Как сообщает Dilo.ua, об этом свидетельствуют результаты нового исследования Аналитического центра Gremi Personal.

Чаще всего трудовых мигрантов обманывают обещаниями высокой зарплаты на руки, скрывая настоящий размер налогов и отчислений в ZUS. Работодатели искусственно занижают официальный оклад и перечисляют все остальное как «условные» бонусы, путают отработанные часы или подменяют ставку, а уже во время работы снимают деньги за непредвиденные расходы.

Опыт сотрудничества с посредниками прямо влияет на риск попасть в ловушку: среди тех, кто работал только через одно агентство, со схемами сталкивались 44% людей. Если работник изменил от 2 до 4 агентств, эта доля растет до 74,5%, а среди тех, кто имел опыт работы с пятью и более компаниями, с манипуляциями сталкивались 88,9%.

Хотя высокая ставка остается ключевым фактором при выборе вакансии — 64,3% респондентов оценивают ее влияние в 4–5 баллов из 5. В то же время 74,5% опрошенных признаются, что со временем стали осторожнее предложений с слишком привлекательной оплатой.

Особенно сдержаны «иностранцы со стажем», работающие в Польше более трех лет: 95,2% из них либо выбирают полностью прозрачную вакансию, либо готовы рассматривать более высокую ставку только после письменного объяснения и возможности проверить ее формирование. Всегда проверяют агентство и условия перед подписанием соглашения 63,8% этой группы, в то время как среди новичков только 28,9%.

Причиной такой осмотрительности есть страх перед юридическими и финансовыми последствиями. Респонденты больше всего опасаются:

проблем с ZUS и социальным страхованием (79,5%);

утраты легальности работы и документов на пребывание (77,0%);

проблем с налоговыми органами (70,0%);

проверок контролирующих служб (PIP, ZUS, KAS или Straż Graniczna) (69,8%).

Кроме того, 44,5% опрошенных слышали в своем окружении о случаях принудительного возвращения, запрете повторного въезда или депортации из-за нарушений в трудоустройстве.

Кроме серых схем, весомым фактором неудовлетворения есть и уровень доходов. По данным WNP.pl, украинские беженцы в Польше получают в среднем 973 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах Европы (для сравнения, поляки зарабатывают около 1 227 евро). Поэтому в Польше фиксируют постепенное сокращение количества украинцев: часть возвращается домой, а другие переезжают в страны Западной Европы в поисках более высоких зарплат и лучших условий.

Несмотря на этот отток, украинцы все еще составляют наибольшую долю среди иностранцев — на сентябрь 2024 официально трудоустроенными было около 779 тысяч граждан Украины. Однако их доля на рынке постепенно уменьшается.

В целом количество иностранных рабочих в Польше уже превысило 1,17 млн человек. Сейчас в стране работают около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин, а также стремительно растет количество работников из Непала и Индии.

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"Для агентств занятости это означает достаточно уверенную тенденцию изменений правил конкуренции. Попытка переманивать работников лишь более высокой ставкой постепенно теряет эффективность. Если разница в оплате не имеет понятного письменного объяснения, сама высокая ставка начинает восприниматься как возможный сигнал риска и заставляет более опытного кандидата тщательнее проверять агентство, поэтому не максимальная цифра в объявлении, а способность агентства доказать, что эта цифра реальна, прозрачна и не создаст работнику проблем через несколько месяцев», – подчеркивают аналитики Gremi Personal.

Справка об исследовании: Социологическое исследование «Ставки, схемы оформления и страх последствий» проведено Аналитическим центром Gremi Personal с 5 по 18 августа 2026 методом CAWI. В нем приняли участие 600 иностранных работников в возрасте от 18 лет (граждане Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы, Колумбии, Индии, Филиппин, Непала и Узбекистана), работающих или работавших в Польше в течение последних трех лет через агентства занятости.