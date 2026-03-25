Спрос на физический труд в Польше резко растет: украинцы занимают 67% вакансий

В Польше резко возросла потребность в работниках физических профессий. Украинцы занимают около двух третей вакансий и становятся ключевым ресурсом для бизнеса. Об этом Delo. ua сообщил аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal по результатам квартального индекса NEI (National Employment Index).

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко отметил, что поляки все менее охотно идут на такие вакансии, поэтому украинские работники становятся критически важным ресурсом для оперативного масштабирования бизнеса.

"Без иностранных работников, в том числе украинцев, составляющих около 67% всех трудовых мигрантов в Польше, часть компаний была бы вынуждена остановить деятельность", — отметил он.

Наибольший рост в IV квартале 2025 показал сектор логистики — занятость увеличилась на 10 тыс. человек (+5,6%). В пищевой промышленности количество работников выросло на 7,7 тыс. (+1,95%), в сфере HoReCa - на 2,7 тыс. (+1,6%). Строительная отрасль оставалась относительно стабильной: сокращение составило всего 0,2%, а во второй половине года количество работников даже несколько возросло.

" Спрос на работников физических профессий будет оставаться высоким в логистике, строительстве и сфере услуг. В то же время сегмент квалифицированных кадров продолжит адаптацию из-за оптимизации затрат и автоматизации процессов. Зависимость бизнеса от трудовой иммиграции будет только усиливаться", — прогнозирует Кириченко.

Аналитики ожидают, что в 2026 году тенденция смещения спроса в пользу физического труда в Польше сохранится.

Сокращения в машиностроении и торговле

В то же время в отраслях с более высокой долей квалифицированного труда ситуация противоположная. Наибольшее сокращение зафиксировано в автомобильной промышленности и секторе современных бизнес услуг так называемых «белых воротничков». Именно здесь в IV квартале 2025 года было больше сообщений об увольнении.

Всего в машиностроении за год количество работников уменьшилось на 1,3% (7,3 тыс. человек). В рамках отрасли занятость в автопроме сократилась на 1,7 тыс. (-0,83%), в производстве электрических приборов – на 5,7 тыс. (-4,7%). Негативную динамику также показали мебельная отрасль (-2%) и перерабатывающая промышленность (-0,35%).

Существенный спад произошел и в торговле: в оптовом сегменте количество работников уменьшилось на 27 тыс. человек (-5,1%), в розничном – на 5 тыс. (-0,7%).

"Бизнес в этих секторах вынужден оптимизировать затраты из-за более слабого потребления и роста операционных расходов. Часть компаний сокращает персонал, часть - автоматизирует процессы", - пояснил Кириченко.

В то же время, в конце года появились первые признаки стабилизации: в IV квартале занятость в розничной торговле выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.