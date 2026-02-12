Запланована подія 2

Польша упростит доступ иностранцев к работе: сформирован список дефицитных профессий

молодые женщины рассматривают бумаги в офисе
Список основан на данных об уровне безработицы, количестве открытых вакансий и других аналитических критериях. / Freepik

Правительство Польши обнародовало проект распоряжения, содержащий перечень из 329 профессий, где не хватает работников, и может значительно ускорить трудоустройство иностранцев в ключевых секторах экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Infor.

Проект , обнародованный Министерством семьи, труда и политики социальной сферы (MRPiPS), проходит межведомственные согласования и публичные консультации. Он включает в себя 329 профессий, распределенных в 37 группах, где наблюдается нехватка кадров и превышение количества открытых вакансий над количеством местных претендентов.

В такой перечень попали:

  • медицинские специалисты — врачи, медсестры и акушерки;
  • инженеры и технические специалисты в промышленности, строительстве и электротехнике;
  • IT-специалисты — программисты, администраторы и проектировщики баз данных;
  • ремесленники и технические работники, включая кровельные, сантехники и операторы энергетического оборудования;
  • транспортные специалисты — водители автобусов и трамваев;
  • преподаватели иностранных языков и ассистенты в обучении.

Создание списка должно упростить и ускорить процедуры трудоустройства иностранцев в областях, где польские работодатели испытывают острый дефицит кадров. Согласно плану, для этих профессий будут приоритетно рассматриваться заявки на разрешения на работу для граждан стран, не входящих в ЕС.

Органы местной власти смогут ускорять выдачу разрешений и легализацию трудоустройства, что открывает новые возможности для иностранных работников — в частности, украинцев, уже традиционно составляющих значительную часть иностранной рабочей силы в Польше.

Отмечается, что список основан на данных об уровне безработицы, количестве открытых вакансий и других аналитических критериях.

Напомним, по данным Gremi Personal, Украина по окончании войны столкнется с прямой конкуренцией с Польшей за трудовые ресурсы. Причина — стремительное старение и сокращение рабочей силы в Польше, что усиливает ее зависимость от иностранных работников, в частности украинцев.

Автор:
Ярослава Тюпка