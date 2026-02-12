Запланована подія 2

Польща спростить доступ іноземців до роботи: сформовано перелік дефіцитних професій

молоді жінки розглядають папери в офісі
Список базується на даних про рівень безробіття, кількість відкритих вакансій та інші аналітичні критерії. / Freepik

Уряд Польщі оприлюднив проект розпорядження, яке містить перелік з 329 професій, де бракує працівників, і може значно прискорити працевлаштування іноземців у ключових секторах економіки. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Infor.

Проект, оприлюднений Міністерством сім’ї, праці та політики соціальної сфери (MRPiPS), наразі проходить міжвідомчі узгодження та публічні консультації. Він включає 329 професій, розподілених у 37 групах, де спостерігається нестача кадрів та перевищення кількості відкритих вакансій над кількістю місцевих претендентів.

До такого переліку потрапили:

  • медичні спеціалісти — лікарі, медсестри та акушерки;
  • інженери та технічні фахівці у промисловості, будівництві та електротехніці;
  • ІТ‑спеціалісти — програмісти, адміністратори та проектувальники баз даних;
  • ремісники та технічні працівники, включно з покрівельними, сантехніками та операторами енергетичного обладнання;
  • транспортні фахівці — водії автобусів та трамваїв;
  • викладачі іноземних мов та асистенти в навчанні. 

Створення списку має спростити і прискорити процедури працевлаштування іноземців у сферах, де польські роботодавці відчувають гострий дефіцит кадрів. Згідно з планом, для цих професій пріоритетно розглядатимуться заявки на дозволи на роботу для громадян країн, що не входять до ЄС.

Зокрема, органи місцевої влади зможуть пришвидшувати видачу дозволів та легалізацію працевлаштування, що відкриває нові можливості для іноземних працівників — зокрема українців, які вже традиційно становлять значну частину іноземної робочої сили в Польщі.

Зазначається, що список базується на даних про рівень безробіття, кількість відкритих вакансій та інші аналітичні критерії.

Нагадаємо, за даними Gremi Personal, Україна після завершення війни зіткнеться з прямою конкуренцією з Польщею за трудові ресурси. Причина — стрімке старіння населення та скорочення робочої сили в Польщі, що посилює її залежність від іноземних працівників, зокрема українців.

Автор:
Ярослава Тюпка