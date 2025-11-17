Перспективні галузі для українців у Польщі: де найбільше зростають зарплати

Оплата праці у промисловості Польщі стрімко зростає попри скорочення зайнятості: найбільше — у виробництві електроніки, харчової продукції та машинобудуванні. Водночас у логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa темпи підвищення сповільнюються, а помітне сезонне падіння зарплат посилює конкуренцію за робочі місця. Аналітики пояснили, які сектори залишаються найбільш сприятливими для українських кандидатів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналізу Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal (на базі даних Центрального статистичного управління — GUS).

Експерти проаналізували динаміку зростання зарплат за перші дев`ять місяців 2025 року. Виявлено, що загальний рівень зарплат зріс. Наприклад, у бізнес-сфері зростання становить 8,2%, рівень зарплат - 8750 злотих (2071 євро). Разом із тим зростання заробітків нерівномірне і залежить від галузі діяльності.

Найбільше зросли зарплати у виробників комп’ютерів та електроніки (+10,9%), продуктів харчування (+9,8%), транспортного обладнання, включаючи військове (+9,2%), машинобудівній галузі (+9,1%), включно з автомобільною промисловістю (+8,8%), а також у виробників меблів (+8,9%).

Нижчими темпи зростання зарплат виявились у логістиці (+7,8%), HoReCa (+7,8%), будівництві (+7,6%) та роздрібній торгівлі (+7,6%). Саме в цих сферах традиційно працює найбільше українців.

Якщо брати до уваги щомісячну динаміку (вересень до серпня), то у роздрібній торгівлі та HoReCa рівень зарплат навіть знизився на 0,4%.

Аналітики пояснюють цю тенденцію традиційним сезонним зниженням продажів після літніх піків, що може впливати на розмір премій і надбавок. Це в свою чергу формує значну частину заробітків працівників.

“Крім того, на ринок продовжує тиснути зростання пропозиції робочої сили. Зокрема, після скорочень у промисловості частина працівників переходить у логістику та HoReCa, збільшуючи конкуренцію за робочі місця. Це дозволяє бізнесу в цих індустріях зменшувати або пригальмовувати темпи зростання заробітних плат", — пояснюють аналітики.

Знаково, що зниження зарплати на 1,2% у вересні у порівнянні до серпня зафіксовано в логістиці, що є найбільшим показником серед досліджуваних сфер. При цьому саме ця галузь демонструвала високе зростання за перші дев’ять місяців 2025 року.

Разом із тим, логістика залишається одним із найкраще оплачуваних секторів у Польщі. Середня заробітна плата в цій галузі у вересні 2025 року склала 9029 злотих (2137 євро). Для порівняння, в галузі машинобудування за аналогічний період зарплата складає 9195 злотих (2176 євро).

Якщо порівняти ці дані з іншими сегментами: середня зарплата у роздрібній торгівлі становила 6766 злотих (1601 євро), а у HoReCa — 6548 злотих (1550 євро).

“Тож, навіть незначне річне зростання у логістиці на 5,3% (вересень до вересня 2024 року) у грошовому еквіваленті означає підвищення на 455 злотих (107,7 євро), що співмірно з абсолютним зростанням у секторах роздрібної торгівлі чи громадського харчування. Це продовжує приваблювати у галузь іноземних працівників, серед яких багато українців", — наголошують фахівці Gremi Personal.

Загальна ситуація на польському ринку праці виглядає так: ринок продовжує відновлюватись після періоду уповільнення. Але темпи росту зарплат залежить від керівників бізнесу, а саме - їх здатності утримувати ключових працівників.

Фахівці відзначають, що для українців польський ринок загалом сприятливий, але передусім це стосується секторів із меншою вимогою до кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Передусім це логістика, що пропонує найбільш стрімке зростання зайнятості (+4,7% за дев’ять місяців 2025 року).

Тим часом посилюється конкуренція у виробництві й навіть будівництві. Цей фактор стримує збільшення заробітків і підвищує вимоги до досвіду працівників.

“Загалом, у найближчому майбутньому, найкращі перспективи відкриваються для тих українців, які готові переходити у виробничі та технічні спеціальності: саме тут польські компанії продовжують інвестувати у персонал, пропонуючи більшу стабільність, вищі зарплати та ширші можливості для професійного зростання”, — говорять в аналітичному центрі.

Нагадаємо, співвідношення допомоги Польщі Україні та вклад наших громадян в економіку сусідньої країни дорівнює 1:5.