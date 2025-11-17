Драйвери польської економіки: скільки грошей щорічно генерують українці в Польщі

Співвідношення допомоги Польщі Україні та вклад наших громадян в економіку сусідньої країни дорівнює 1:5. Польща стала однією з 20 найбільших економік світу і перейшла за показником ВВП у трильйонний вибір. Багато в чому це заслуга українців - говорить посол України в Польщі Василь Боднар.

Про це посол повідомив в інтерв`ю Delo.ua.

Якщо подивитись на цифри, після повномасштабного вторгнення економіка Польщі демонструє тенденцію до зростання: 2022 рік – 1,5% ВВП, 2023 рік – 2,3%, 2024 рік вже 2,7%. За словами Василя Боднара, за різними розрахунками у 2030 році цифра може становити навіть 3,5%.

“В тому числі це велика заслуга українців, які значною мірою заповнили вакантні робочі місця, внести додану вартість до польської економіки, і цифри лише зростають”, - говорить посол України в Польщі Василь Боднар.

За словами посла, особливу роль у процесі зростання економіки Польщі відіграє український бізнес. За різними підрахунками, на сьогодні близько 79 тисяч приватних підприємств залучає як українських, так і польських громадян, що створює абсолютну додану вартість всередині країни.

“У 2024 році українці внесли 2,7% до ВВП, і це якраз ділова активність, залучення нашого бізнесу, наших працівників, а також - залучення поляків до роботи на український бізнес. В сумі це все генерує приблизно 30 мільярдів доларів”, - повідомляє посол.

Посол України в Польщі повідомив також про статистику BGK (Банк народного господарства) Польщі. Згідно неї, якщо на одного українця витрачається 1 злотий, то він повертається потім у вигляді податків і страхових внесків у вигляді 5 злотих.

“Це говорить про те, що українці тут точно не на утриманні, а, навпаки, є одними із драйверів польської економіки. Це треба відкрито говорити. Хто знається на економіці, прекрасно розуміє, що без українців не було б такого зростання ВВП у Польщі й такої її високої позиції серед країн із розвиненою економікою”, - заявляє Василь Боднар.

Нагадаємо, у Польщі відтепер документи на карту побиту приймають винятково онлайн.