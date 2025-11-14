Запланована подія 2

У Польщі відтепер можна податись на карту побиту онлайн

карта побиту польща документи онлайн офіс
Подача документів на карту побиту повністю переходить в онлайн-формат. / Freepik

Польща переводить всі заяви на легалізацію перебування в країні в електронний формат. За таке рішення проголосувала більшість депутатів Сенату Польщі. Календар запису на візити в Управління в справах іноземців у Варшаві вже вимкнено.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Prawo.pl

Минулого тижня польські парламентарі більшістю голосів ухвалили поправки до Закону про іноземців, що змінює процедуру подання на карту побиту (karta pobytu) - тимчасове, постійне перебування та довгострокове проживання резидента ЄС. Поправки мають адміністративно-технічний характер і стосуються передусім форми подання документів.

Відтепер це можна зробити винятково онлайн, через платформу MOS (Moduł Obsługi Spraw).  До цього часу подібні заяви приймали безпосередньо в офісах Управління у справах іноземців.

МВС країні та місцеві адміністрації обгрунтували зміни тим, що кількість заяв на постійне перебування постійно зростає. Електронний модуль буде вести голова Управління у справах іноземців. Дані, завантажені на платформі, будуть передавати до державних реєстрів щодо легалізації перебування.

В управління, однак, доведеться йти на запрошення воєводи, щоб підтвердити особу, здати відбитки та зразок підпису. 

Передбачається, що закон буде діяти з січня 2026 року. 

Нагадаємо, у Польщі зростає безробіття та фіксується рекордна конкуренція за робочі місця. 

Автор:
Ярослава Тюпка