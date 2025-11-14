Запланована подія 2

В Польше теперь можно пойти на карту побыту онлайн

Подача документов на избитую карту полностью переходит в онлайн-формат.

Польша переводит заявления на легализацию пребывания в стране в электронный формат. За такое решение проголосовало большинство депутатов Сената Польши. Календарь записи на визиты в Управление по делам иностранцев в Варшаве уже отключен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Prawo.pl .

На прошлой неделе польские парламентарии большинством голосов приняли поправки в Закон об иностранцах, изменяющий процедуру подачи на карту побыта (karta pobytu) – временное, постоянное пребывание и долгосрочное проживание резидента ЕС. Поправки носят административно-технический характер и касаются, прежде всего, формы представления документов.

Теперь это можно сделать исключительно онлайн, через платформу MOS (Moduł Obsługi Spraw). До этого времени подобные заявления принимались непосредственно в офисах Управления по делам иностранцев.

МВД в стране и местные администрации обосновали изменения тем, что количество заявлений на постоянное пребывание постоянно растет. Электронный модуль будет вести глава Управления по делам иностранцев. Данные, загруженные на платформе, будут передаваться в государственные реестры по легализации пребывания.

В управление, однако, придется идти по приглашению воеводы, чтобы подтвердить личность, сдать отпечатки и образец подписи.

Предполагается, что закон будет действовать с января 2026 года.

Напомним, в Польше растет безработица и фиксируется рекордная конкуренция за рабочие места.

Автор:
Ярослава Тюпка