Стремительный рост безработицы и рекордная конкуренция за рабочие места: как сегодня выглядит рынок труда в Польше

В польских центрах занятости в конце августа 2025 года было зарегистрировано на 11% больше безработных, чем на аналогичный период прошлого года, и на 3,2% больше, чем в июле этого года. Число безработных в этой стране увеличивалось на протяжении всего лета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal и Министерства семьи, труда и международной политики Польши.

По данным центра, уровень безработицы в 2025 году достиг 5,5%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем за предыдущий год. В частности, в конце августа было зарегистрировано 857,3 тыс. человек – на 26,6 тыс. больше, чем в июле, и на 85 тыс. больше, чем в августе 2024 года.

Аналитики сообщают, что уровень безработицы рос в течение всего летнего периода. В июле наибольший рост безработицы наблюдался среди граждан, которые ищут работу на протяжении от 6 до 12 месяцев — на 8,7% больше по сравнению с июнем (до 157 878 человек) и на 9,5% по сравнению с июлем прошлого года. Это может свидетельствовать об усугублении ротации кадров.

Если говорить о тех, кто ищет работу в течение периода до 6 месяцев, в июле их количество выросло на 4,5% (до 363 552 человек) по сравнению с июнем 2025 года и на 10,9% по сравнению с июлем прошлого года.

Отмечено, что существенно увеличилось количество оставшихся без работы в результате банкротства, ликвидации компаний или сокращения. Это показатель составляет 15,6% в годовом исчислении (38,2 тыс. человек).

Усложнение ситуации с рабочими местами частично объясняется законодательными изменениями. Так, с 1 июня 2025 года вступил в силу Закон "О рынке труда и услугах по трудоустройству". После этого уменьшилось количество случаев, когда безработных снимают с регистрации из-за несвоевременной явки. Службы занятости уже не предъявляют требование к безработным подтвердить готовность работать. Важно лишь согласиться на получение помощи в течение 90 дней.

Однако аналитики центра Gremi Personal указывают, что основной причиной повышения уровня безработицы именно рыночные процессы — снижение спроса на работников.

По словам Олега Руденко, аналитика Gremi Personal, конкуренция на рынке труда является самой высокой за последние 5 лет. Так, в 2021 году на одну вакансию в Польше приходилось около 12 безработных, а в августе 2025 этот показатель вырос почти вдвое — до 22,8 человек на место.

В то же время, как отмечает Олег Руденко, в стране завершился период стремительного роста зарплат. Они продолжают повышаться, но стабильно и умеренно. Это позволяет работодателям восстановить конкурентоспособность на европейских рынках.

"Это положительная тенденция в долгосрочной перспективе, ведь может привести к снижению безработицы и улучшению общей ситуации на рынке труда", - отмечает Олег Руденко.

Вместе с ростом зарплат в Польше рекордно упала инфляция – 2,9%. Он находится в пределах целевого диапазона Национального банка Польши. Потому работа в Польше становится важной для обеспечения надежной финансовой ситуации, отмечают аналитики.

Напомним, Польша теряет работников из третьих стран из-за усложнения процедур легализации, украинцы остаются основной рабочей силой в этой стране.