Украинская компания презентовала в Стамбуле дрон-перехватчик против "Шахедов"

Украинская компания EDRONE представила на международной выставке SAHA 2026 в Стамбуле дрон-перехватчик "Батон", предназначенный для защиты критической инфраструктуры от ударных и разведывательных беспилотников РФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщил в комментарии Укринформу коммерческий директор компании Павел Валенчук, беспилотник презентовали в двух модификациях – самолетного и коптерного типа.

По его словам, основное предназначение системы — перехват целей типа "Шахедов", "Гераней" и вражеских разведывательных дронов.

В компании отмечают, что украинская дроновая индустрия существенно усилила свои позиции во время полномасштабной войны благодаря быстрой адаптации к изменениям на фронте и оперативному внедрению новых решений.

EDRONE также работает над интеграцией искусственного интеллекта в системы управления беспилотниками. В компании ожидают, что будущее рынка будет связано с комплексными решениями, сочетающими дроны, программное обеспечение и средства наблюдения.

Кроме того, компания развивает технологии роев дронов, однако отмечает, что эффективность таких систем зависит от конкретных боевых задач и условий применения.

В EDRONE положительно оценили запуск специальных режимов "Действие" City и Defense City для оборонных компаний и выразили надежду на упрощение бюрократических процедур для предприятий ОПК.

В итоге презентация "Батона" на SAHA 2026 демонстрирует стремление украинских оборонных компаний масштабировать собственные технологии и выходить с ними на международный рынок.

Также добавим, что на рынке появились украинские оптоволоконные дроны Chuma, способные нести до 4 кг боевой части на расстояние 20-25 км.