Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,80

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская компания презентовала в Стамбуле дрон-перехватчик против "Шахедов"

EDRONE представила дрон-перехватчик "Батон"
EDRONE представила дрон-перехватчик "Батон"

Украинская компания EDRONE представила на международной выставке SAHA 2026 в Стамбуле дрон-перехватчик "Батон", предназначенный для защиты критической инфраструктуры от ударных и разведывательных беспилотников РФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщил в комментарии Укринформу коммерческий директор компании Павел Валенчук, беспилотник презентовали в двух модификациях – самолетного и коптерного типа.

По его словам, основное предназначение системы — перехват целей типа "Шахедов", "Гераней" и вражеских разведывательных дронов.

В компании отмечают, что украинская дроновая индустрия существенно усилила свои позиции во время полномасштабной войны благодаря быстрой адаптации к изменениям на фронте и оперативному внедрению новых решений.

EDRONE также работает над интеграцией искусственного интеллекта в системы управления беспилотниками. В компании ожидают, что будущее рынка будет связано с комплексными решениями, сочетающими дроны, программное обеспечение и средства наблюдения.

Кроме того, компания развивает технологии роев дронов, однако отмечает, что эффективность таких систем зависит от конкретных боевых задач и условий применения.

В EDRONE положительно оценили запуск специальных режимов "Действие" City и Defense City для оборонных компаний и выразили надежду на упрощение бюрократических процедур для предприятий ОПК.

В итоге презентация "Батона" на SAHA 2026 демонстрирует стремление украинских оборонных компаний масштабировать собственные технологии и выходить с ними на международный рынок.

Также добавим, что на рынке появились украинские оптоволоконные дроны Chuma, способные нести до 4 кг боевой части на расстояние 20-25 км.

Автор:
Татьяна Гойденко