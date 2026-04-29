Новые ударные FPV-дроны прошли испытания: поставки в армию ускоряют

Минобороны совместно с Brave1 провело полигонные испытания нового поколения ударных FPV-дронов от восьми украинских производителей. В ходе тестов беспилотники преодолевали до 25 км и успешно поражали цели даже в условиях активного действия РЭБ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Фёдорова.

В Украине тестируют ударные FPV-дроны

К усовершенствованию этого направления также вовлечен советник по эффективности беспилотных систем Сергей Стерненко.

В ходе тестирования беспилотники демонстрировали способность преодолевать расстояние до 25 километров и точно поражать цели даже при активном действии различных средств радиоэлектронной борьбы. Часть представленных решений полностью выполнила поставленные задачи в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Главная цель - как можно быстрее масштабировать эти технологии в армии и обеспечить оперативную поставку, чтобы подразделения получали эффективные инструменты сразу после подтверждения их результативности.

Для этого уже создана необходимая система:

упрощены процедуры кодификации, что сокращает путь от разработки до применения на фронте;

изменен подход к формированию потребностей: 80% ресурсов направляется на проверенные эффективные решения по данным с поля боя, еще 20% - на развитие новых технологий;

на регулярной основе проводятся полигонные испытания совместно с Brave1 для оперативной оценки новых разработок.

Для каждого класса беспилотников разрабатывается отдельная методика испытаний. К тестированию привлекаются все производители, чьи решения еще не находятся на государственном контракте. Если дрон подтверждает свою эффективность в боевых условиях, то сразу запускается процесс его контрактирования и дальнейшего масштабирования.

Именно по такому подходу и состоялось тестирование нового типа FPV-дронов.

Инновации системно внедряются в войска, обеспечивающие преимущество в каждом технологическом цикле войны и выполнить стратегические задачи - усилить защиту неба, сдержать противника на фронте и нанести ощутимый удар по экономическому потенциалу России.

Напомним, Украина также предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.