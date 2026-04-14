Украина и Германия могут запустить совместное производство дронов

FPV-дроны, НРК, Overland Defense
Зеленский анонсировал совместный проект с Германией / Freepik

Украина предложила Германии заключить двустороннее соглашение о производстве дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует "Интерфакс-Украина.

По его словам, речь идет о двустороннем сотрудничестве в сфере беспилотников разных типов, а также ракетного вооружения, программного обеспечения и современных оборонных решений. Пока команды обеих стран уже переходят к практической работе над этой инициативой.

Зеленский подчеркнул, что украинский опыт в области обороны может стать важной частью европейской системы безопасности.

Соответствующее заявление президент сделал в Берлине во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Напомним, украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и компания Orqa подписали меморандум о сотрудничестве, которым предполагается строительство подземного завода в Украине и совместное серийное производство в Хорватии компонентов для беспилотников.

Автор:
Ольга Опенько