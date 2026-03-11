Дроны для фронта: поставки выросли на 17% по сравнению с январем

Министерство обороны в январе-феврале 2026 года законтрактовало рекордное количество мультикоптеров для нужд фронта. Военные получат минимум вдвое больше дронов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мультикоптеры для фронта

Речь идет о мультикоптерах Mavic, Autel, Matrice и других системах, которые ежедневно выполняют критически важные боевые задачи на тактической глубине. Увеличение закупок именно этих дронов происходит по прямому запросу подразделений Сил обороны. Мультикоптеры используют для разведки, корректировки огня на расстоянии до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности FPV-дронов.

Во время боевых действий подразделения регулярно теряют технику, поэтому потребность в мультикоптерах остается высокой. Министерство обороны уделяет особое внимание эффективному распределению дронов между подразделениями, чтобы они максимально быстро поступали туда, где больше всего нужны.

В феврале объемы поставок мультикоптеров выросли на 17% по сравнению с январем, что стало возможным благодаря оперативным тендерам и заключению контрактов на необходимые объемы техники.

Параллельно ведется работа над альтернативами Mavic с использованием искусственного интеллекта. Минобороны уже тестирует эти решения, которые в ближайшее время будут масштабированы на фронте.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.