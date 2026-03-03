Дроны-перехватчики сбили более 70% "шахедов" над Киевом в феврале

В феврале украинские дроны-перехватчики совершили около 6,3 тыс. боевых вылетов и уничтожили более полутора тысяч российских беспилотников разных типов. В Киеве и в его окрестностях доля перехватов ударных БпЛА типа "шахед" такими средствами превысила 70%.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале, передает Delo.ua.

По его словам, ключевая роль в противодействии российским ударным беспилотникам переходит к БпЛА-перехватчикам. В ходе рабочего совещания по вопросам так называемого "малого ПВО" были проанализированы результаты выполнения задач на рубежах I–III эшелонов перехвата "шахедов".

Сырский также сообщил, что заслушал доклады по реализации проекта антидроновой защиты важных административных центров в регионах, а также к оборудованию вертолетов армейской авиации для лучшего противодействия враждебным БПЛА.

"Несмотря на значительное ухудшение погодных условий и дефицит средств поражения, в феврале мы не допустили снижения показателей "малой ПВО", — отметил он.

По словам главнокомандующего, военные адаптируются к новой тактике применения "шахедов" на предельно малых высотах, работают с производителями по повышению эффективности различных моделей дронов-перехватчиков и продолжают формирование и обучение экипажей.

"За год на этом направлении выполнен значительный объем работ, но должны наращивать усилия и ускорять темп", — добавил Сырский, отметив, что речь идет о защите украинских городов, энергетики и тыловой инфраструктуры.

