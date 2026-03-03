Запланована подія 2

Дрони-перехоплювачі збили понад 70% "шахедів" над Києвом у лютому

Військові адаптуються до нової тактики застосування "шахедів". Фото: Odin

У лютому українські дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. бойових вильотів і знищили понад півтори тисячі російських безпілотників різних типів. У Києві та на його околицях частка перехоплень ударних БпЛА типу "шахед" такими засобами перевищила 70%.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі, передає Delo.ua.

За його словами, ключова роль у протидії російським ударним безпілотникам переходить до БпЛА-перехоплювачів. Під час робочої наради з питань так званої "малої ППО" було проаналізовано результати виконання завдань на рубежах І–ІІІ ешелонів перехоплення "шахедів".

Сирський також повідомив, що заслухав доповіді щодо реалізації проєкту антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах, а також дообладнання вертольотів армійської авіації для кращої протидії ворожим БпЛА.

"Незважаючи на значне погіршення погодних умов та дефіцит засобів ураження, у лютому ми не допустили зниження показників "малої ППО", — зазначив він.

За словами головнокомандувача, військові адаптуються до нової тактики застосування "шахедів" на гранично малих висотах, працюють із виробниками над підвищенням ефективності різних моделей дронів-перехоплювачів та продовжують формування й навчання екіпажів.

"За рік на цьому напрямку виконано значний обсяг робіт, але маємо нарощувати зусилля та прискорювати темп", — додав Сирський, наголосивши, що йдеться про захист українських міст, енергетики та тилової інфраструктури.

Автор:
Алік Сахно