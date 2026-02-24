Україна опрацювала 6000 кібератак за рік і стала глобальним хабом кібербезпеки

Україна закріплює позиції одного з ключових центрів кібербезпеки у світі: лише за 2025 рік фахівці CERT-UA опрацювали майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру. Це на 37% більше, ніж роком раніше, що відображає як зростання інтенсивності загроз, так і посилення спроможностей захисту.

Про це, як пише Delo.ua, йшлося під час Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, який став майданчиком для обговорення ролі України у формуванні глобального ринку кібербезпеки.

Зазначається, що попри збільшення кількості атак, число інцидентів із критичними наслідками зменшується. Це свідчить про ефективність української системи кіберзахисту та її здатність адаптуватися до нових типів загроз.

Український досвід стає експортним продуктом

Зростання кількості атак у поєднанні з підвищенням кіберстійкості зробило український досвід практичним кейсом для інших країн і міжнародних компаній.

Форум об’єднав представників держави, технологічного бізнесу та інвесторів для розвитку партнерств у сферах:

захисту критичної інфраструктури

протидії ШІ-загрозам

створення нових стандартів кібербезпеки

розвитку державно-приватних проєктів

Кіберстійкість стала базовою умовою економічної та державної безпеки, зазначив Валерій Чуркін, радника секретаря РНБО з питань цифровізації та кібербезпеки.

"Ми говоримо про кібербезпеку як про фундамент національної та колективної стійкості. Україна має використати досвід війни для формування нових стандартів безпеки та посилення міжнародної взаємодії", — сказав він.

Ринок кібербезпеки зростатиме через нові загрози

За оцінками World Economic Forum, кіберзагрози та дезінформація залишатимуться серед найбільших технологічних ризиків щонайменше наступне десятиліття.

Це означає зростання глобального попиту на:

кіберзахисні технології

рішення на базі штучного інтелекту

захист критичної інфраструктури

кіберконсалтинг і кібероборону

Нагадаємо, хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків компаній засновника найбільшого приватного видобувача нафти та газу на Заході України.