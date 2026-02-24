Запланована подія 2

Украина проработала 6000 кибератак в год и стала глобальным хабом кибербезопасности

кибербезопасность, Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026
Число инцидентов с критическими последствиями уменьшается. Фото: Freepik

Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире: только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление способностей защиты.

Об этом, как пишет Delo.ua, говорилось во время Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, который стал площадкой для обсуждения роли Украины в формировании глобального рынка кибербезопасности.

Отмечается, что, несмотря на увеличение количества атак, число инцидентов с критическими последствиями уменьшается. Это свидетельствует об эффективности украинской системы киберзащиты и ее способности адаптироваться к новым типам угроз.

Украинский опыт становится экспортным продуктом

Рост количества атак в сочетании с повышением киберустойчивости сделал украинский опыт практическим кейсом для других стран и международных компаний.

Форум объединил представителей государства, технологического бизнеса и инвесторов для развития партнерств в сферах:

  • защиты критической инфраструктуры
  • противодействия ИИ-угрозам
  • создание новых стандартов кибербезопасности
  • развития государственно-частных проектов

Киберустойчивость стала базовым условием экономической и государственной безопасности, отметил Валерий Чуркин, советник секретаря СНБО по цифровизации и кибербезопасности.

"Мы говорим о кибербезопасности как о фундаменте национальной и коллективной устойчивости. Украина должна использовать опыт войны для формирования новых стандартов безопасности и усиления международного взаимодействия", — сказал он.

Рынок кибербезопасности будет расти из-за новых угроз

По оценкам World Economic Forum, киберугрозы и дезинформация будут оставаться среди наибольших технологических рисков по меньшей мере в следующем десятилетии.

Это означает рост глобального спроса на:

  • киберзащитные технологии
  • решение на базе искусственного интеллекта
  • защита критической инфраструктуры
  • киберконсалтинг и кибероборону

Напомним, хакер украл 127 млн ​​грн со счетов компаний основателя крупнейшего частного добытчика нефти и газа на Западе Украины.

Автор:
Алик Сахно