Украина проработала 6000 кибератак в год и стала глобальным хабом кибербезопасности
Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире: только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление способностей защиты.
Об этом, как пишет Delo.ua, говорилось во время Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, который стал площадкой для обсуждения роли Украины в формировании глобального рынка кибербезопасности.
Отмечается, что, несмотря на увеличение количества атак, число инцидентов с критическими последствиями уменьшается. Это свидетельствует об эффективности украинской системы киберзащиты и ее способности адаптироваться к новым типам угроз.
Украинский опыт становится экспортным продуктом
Рост количества атак в сочетании с повышением киберустойчивости сделал украинский опыт практическим кейсом для других стран и международных компаний.
Форум объединил представителей государства, технологического бизнеса и инвесторов для развития партнерств в сферах:
- защиты критической инфраструктуры
- противодействия ИИ-угрозам
- создание новых стандартов кибербезопасности
- развития государственно-частных проектов
Киберустойчивость стала базовым условием экономической и государственной безопасности, отметил Валерий Чуркин, советник секретаря СНБО по цифровизации и кибербезопасности.
"Мы говорим о кибербезопасности как о фундаменте национальной и коллективной устойчивости. Украина должна использовать опыт войны для формирования новых стандартов безопасности и усиления международного взаимодействия", — сказал он.
Рынок кибербезопасности будет расти из-за новых угроз
По оценкам World Economic Forum, киберугрозы и дезинформация будут оставаться среди наибольших технологических рисков по меньшей мере в следующем десятилетии.
Это означает рост глобального спроса на:
- киберзащитные технологии
- решение на базе искусственного интеллекта
- защита критической инфраструктуры
- киберконсалтинг и кибероборону
