Податкові пільги за благодійність: українці можуть повернути частину сплачених податків

Громадяни України, які отримують офіційну заробітну плату та фінансово підтримують благодійні фонди, мають право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Держава дозволяє компенсувати витрати на пожертви у розмірі до 4% від суми річного оподатковуваного доходу платника.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Хто має право на знижку?

Право на отримання податкової знижки мають виключно фізичні особи — резиденти України. Для цього необхідно дотримуватися двох умов:

здійснювати протягом звітного року благодійні пожертви на користь неприбуткових організацій;

отримувати офіційний дохід у вигляді заробітної плати.

Організація-отримувач допомоги на момент перерахування коштів обов'язково має перебувати у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

До розрахунку податкової знижки включаються благодійні внески та пожертви, проте їхня загальна сума обмежена законом і не може перевищувати 4% від річного оподатковуваного доходу заявника.

Як оформити повернення коштів?

Для оформлення повернення коштів платник податків повинен зберегти документи, які підтверджують факт надання благодійної допомоги. До переліку таких документів належать:

банківські квитанції; платіжні інструкції;

фіскальні або товарні чеки;

банківські виписки;

акти приймання-передачі майна (у разі передачі матеріальних цінностей);

інші розрахункові документи.

У поданих паперах мають бути чітко зазначені ідентифікаційні дані благодійника та отримувача, дата здійснення платежу, а також підсумкова сума коштів або вартість майна.

Для реалізації права на знижку необхідно надіслати податкову декларацію про майновий стан і доходи до органу Державної податкової служби за місцем реєстрації. Подати документи можна кількома способами:

особисто або через уповноважену особу;

поштою з повідомленням про вручення;

в електронному вигляді через Електронний кабінет платника податків чи мобільний застосунок "Моя податкова".

В електронних сервісах доступна функція створення декларації з частково заповненими даними, до якої прикріплюються цифрові копії чеків та квитанцій.

Скористатися цим правом за результатами звітного року можна до 31 грудня року, наступного за звітним. Якщо платник податків не подає декларацію у встановлений термін, право на отримання податкової знижки втрачається без можливості перенесення на майбутні періоди.

Нагадаємо, у січні 2026 року понад 620 тисяч платників спрямували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 14,2% більше, ніж у січні минулого року.